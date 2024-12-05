«الفارس الشهم 3» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53 في العريش 

احتفلت «عملية الفارس الشهم 3»، بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، في مدينة العريش المصرية، بحضور محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور.

واستُهل الحفل بعزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات ومصر، وحضر الحفل عدد من المسؤولين في العريش وأبناء المدينة.

ورحب أحمد خميس الشامسي، في كلمته، بالضيوف لمشاركتهم دولة الإمارات الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وأكد أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة غالية على قلوب الجميع، نجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء.

كما نظم المستشفى الإماراتي العائم احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، حضره الطاقم الطبي الإماراتي والإندونيسي والمرضى الفلسطينيون الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وتضمنت الاحتفالات عرض فيديو للتعريف بنشأة وإنجازات دولة الإمارات، وفعاليات ترفيهية وتراثية، وهدايا للمرضى الفلسطينيين وأبناء العريش مواليد الثاني من ديسمبر.