الرضيع «محمد خان» يحتاج إلى علاج بـ 19.5 ألف درهم

يعاني الطفل (محمد خان - 5 أشهر) تضخماً في الدماغ، وفشلاً في الجهاز التنفسي، ويعيش على جهاز التنفس الاصطناعي منذ شهر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ويحتاج إلى مراجعات مستمرة في العيادات التخصصية، وجهاز للتنفس الاصطناعي، وأدوية بقيمة 19 ألفاً و450 درهماً.

وروى والد الطفل قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «رزقت قبل خمسة أشهر بمولود سميته (محمد خان)، لكننا لاحظنا بعد ولاته أنه يعاني مشكلات صحية، مثل ارتفاع الحرارة، ونقص الأوكسجين، فنقلناه إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأظهرت الفحوص والتحاليل الطبية أنه يعاني تضخماً في الدماغ، وفشلاً في الجهاز التنفسي، إضافة إلى نوبات تصيبه بين فترة وأخرى». وأضاف: «يعيش طفلي (محمد) حالياً على جهاز التنفس الاصطناعي في المستشفى، وقد أكد لنا الأطباء أنه يحتاج إلى مراجعات مستمرة في العيادات التخصصية، وأدوية خاصة لحالته الصحية، وجهاز أوكسجين لاستخدامه في المنزل بعد خروجه من المستشفى، وتبلغ الكلفة الإجمالية للعلاج، بما فيها جهاز الأوكسجين، 19 ألفاً و450 درهماً، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة، ولا أستطيع تدبير أي جزء منه، لأن وضعي المالي لا يسمح بذلك».

وأكمل: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ثلاثة أطفال وزوجتي، حيث أعمل براتب 1500 درهم شهرياً، وهو مبلغ بالكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلبات الأسرة المعيشية، ولا أعرف ما العمل لإنقاذ طفلي من مأساته، في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها».

ويناشد والد الطفل (محمد خان) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير تكاليف علاج طفله الرضيع.

• والد الطفل هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وثلاثة أطفال، ودخله بالكاد يغطي متطلبات حياتهم المعيشية.