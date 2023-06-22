«صبحي» يحتاج أدوية وجهازاً طبياً بـ 15 ألف درهم

يعاني المريض (صبحي - أردني - 76 عاماً) مشكلات صحية في الرئة والتنفس، ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإنه يحتاج إلى أدوية وجهاز طبي يساعده على التنفس، بكلفة إجمالية تبلغ 14 ألفاً و931 درهماً.

ويناشد المريض أهل الخير لمساعدته على تكاليف علاجه، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها.

وروى المريض صبحي قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعمل في الدولة منذ 31 عاماً، وتنقلت بين مؤسسات حكومية وخاصة، لكن مع كبر سني توقفت عن العمل، وبدأت أعاني أمراضاً عدة».

وأوضح: «كنت أعاني إصابتي بدسك في الظهر والرقبة، وبعد ذلك أصبت بمشكلات في القلب، تمثلت في تسارع دقات القلب، ما أثر سلباً على حالتي الصحية، ونتج عن ذلك إصابتي بمشكلات في الرئة، وصعوبة في التنفس، وكنت أتردد بين فترة وأخرى على مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف صبحي أنه واجه صعوبة في النوم خلال الفترة الأخيرة جراء مشكلات في التنفس، مشيراً إلى أن نومه أصبح متقطعاً.

وتابع المريض أنه أدخل المستشفى لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، التي أظهرت حاجته إلى جهاز تنفس اصطناعي، لاسيما أثناء النوم، مشيراً إلى أن كلفة الجهاز مع الأدوية التي يحتاجها تبلغ 14 ألفاً و931 درهماً.

وأفاد صبحي بأن بطاقة التأمين الصحي الخاصة به تجاوزت الحد الأعلى، لافتاً إلى أنه لابد أن يدفع ثمن الجهاز والأدوية، لكنه لا يعرف كيفية تدبير المبلغ في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر بها.

وذكر أنه كان المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أبناء، لكنه توقف عن العمل نظراً لكبر سنه، ولسوء حالته الصحية، مشيراً إلى أن إحدى ابنتيه هي المعيلة الوحيدة للأسرة حالياً، حيث إنها تعمل في إحدى الجهات الخاصة، وتتقاضى راتباً قدره 10 آلاف درهم، يتم صرفه على إيجار المنزل ومصروفات الحياة ومتطلباتها.

وأكد صبحي أنه لا يعرف كيفية تدبير مبلغ العلاج الذي يحتاجه، لافتاً إلى أنه سبق له أن تقدم بطلبات لمؤسسات وجمعيات خيرية لمساعدته، غير أنه لم يتلق رداً حتى الآن، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تكاليف الجهاز الطبي والأدوية التي يحتاجها.