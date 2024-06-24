الإمارات تدعم الجهود الإنسانية في السودان بـ 25 مليون دولار

وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم مساعدات غذائية طارئة للشعب السوداني الشقيق المتضرر من الأزمة في السودان وجنوب السودان، وتشمل المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب.

وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي، وعن برنامج الأغذية العالمي، المدير التنفيذي بمكتب واشنطن، ماثيو نيمز، بحضور مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا زكي نسيبة، ونائبة الأمين العام أمينة محمد، وذلك في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ويواجه 17.7 مليون شخص في السودان و7.1 ملايين شخص في جنوب السودان انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة الحرب، وللمساعدة في التخفيف من هذه الأزمة، خصصت دولة الإمارات مساعدات بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار، بواقع 20 مليون دولار للسودان، و5 ملايين دولار لجنوب السودان. وتُعدُّ هذه المساهمة جزءاً من التزام دولة الإمارات البالغة قيمته 70 مليون درهم، الذي أعلنت عنه في أبريل خلال مشاركتها في «المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة»، المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

وقالت لانا زكي نسيبة: «مع انتشار الجوع على نطاق واسع في السودان والدول المجاورة، فإن شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي ستساعد الفئات الضعيفة التي تواجه التداعيات المدمرة لهذه الحرب، لا يمكننا أن نسمح بحدوث مجاعة أخرى في السودان، الآثار طويلة المدى للمجاعة، وخاصة بين الأطفال، لا حصر لها، وهذه دعوة للعمل لوقف المجاعة في مساراتها كلها».