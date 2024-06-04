150 شخصية خيرية ومجتمعية في مؤتمر «أمنية العالمي»

انطلقت أمس، في أبوظبي وللمرة الأولى في آسيا، فعاليات ملتقى «أمنية السنوي العالمي» الذي يُقام على مدار يومين، بحضور أكثر من 150 شخصية بارزة في مجال العمل الخيري والمُجتمعي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتشارك فيه مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، إن ملتقى أمنية العالمي يعقد للمرة الأولى في آسيا في أبوظبي، ويحتضن أكثر من 37 مكتباً من مكاتب مؤسسة تحقيق أمنية على مستوى العالم، ويُشكل منصة مهمة للعمل الخيري الإنساني تجمع نُخبة من المُبدعين والداعمين والمُتطوّعين من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مؤسسة «تحقيق أمنية» تعمل في الإمارات، واليمن، ومصر، والأردن، وحققت خلال مسيرتها منذ عام 2010، أمنية 7000 طفل.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية العالمي، لوسيانو مانزو: «نحن هنا في أبوظبي لجذب أشخاص آخرين لتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون الأمراض الخطيرة، وقد حققنا أكثر من 35 ألف أمنية في العام الماضي، ونخطط لمضاعفتها خلال السنوات الخمس المقبلة».

بدوره قال رئيس مجلس إدارة تحقيق أمنية العالمي، فيكتور نيكولز: «جمعنا 40 شركة تمثل 50 دولة حول العالم، هدفها مساعدة الأطفال المرضى والأطفال الذين يمرون بفترة حرجة مع أسرهم، ونقدم لهم رحلة أمنية لتساعدهم في عملية الشفاء والتفكير في مستقبلهم».