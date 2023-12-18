افتتاح وقف «بوخزيمة» الخيري بـ 7.6 ملايين درهم

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، وقف «بوخزيمة» الخيري، في منطقة الضغاية، على أن يتم إنفاق العائد على رعاية المساجد.

ويأتي «وقف بوخزيمة» ضمن مشروعات المؤسسة الوقفية، التي يخصص ريعها لرعاية مسجد الدبوس في منطقة الضغاية، وقد أطلقت المؤسسة، المشروع ضمن مبادرة «بيت في الجنة» التي أعلنت عنها منذ بداية عام 2021.

ويتكوّن المشروع من بناية سكنية مجهزة بكامل المرافق، تضم 10 استوديوهات، إضافة إلى محل تجاري؛ حيث تبلغ مساحة البناء 7396 قدماً مربعة في منطقة الضغاية، وتقدر كُلفة الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض الإجمالية بنحو 7.6 ملايين درهم، بعائد استثماري سنوي يبلغ 8% من القيمة الإجمالية للمشروع.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، أن المشروع يهدف إلى تغطية مصروفات مسجد الدبوس في منطقة الضغاية؛ وذلك بحسب رغبة الواقف، لافتاً إلى أن المؤسسة باشرت فور إنجاز المشروع، بتحويل المبنى إلى قسم إدارة العقارات؛ لتأجيره وصرف عوائد استثمار المبنى على صيانة ورعاية المسجد المذكور.

وقال المطوع: إن المؤسسة تسعى إلى توفير احتياجات المساجد في إمارة دبي، من خلال إطلاق الحملات؛ الرامية إلى تحقيق الهدف الرئيس؛ بتخصيص وقف لكل مسجد من مساجد الإمارة؛ وذلك في إطار استراتيجية الوقف بإمارة دبي، التي تهدف إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف، ودعم العمل الإنساني المستدام، وخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته. وبيّنت المؤسسة أن المشاريع الخاصة بمصرف الشؤون الإسلامية التي تكفّلت بإنشائها منذ تأسيس المصرف، بلغت 21 مشروعاً بكُلفة إجمالية لجميع المشاريع المنفذة والمستقبلية، قدّرت بنحو 403 ملايين درهم، فيما تقدر نسبة العائد الإجمالي للمشاريع بـ20% من القيمة الإجمالية.

7396 قدماً مربعة مساحة المشروع ويتكوّن من بناية سكنية مجهزة بكامل المرافق.