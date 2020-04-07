تحذيرات من تداعيات استغلال الأطفال الضعفاء خلال أزمة "كورونا"

المصدر: نيويورك - وام

حذر عدد من خبراء حقوق إنسان التابعون للأمم المتحدة من تداعيات استغلال الأطفال الضعفاء خلال أزمة جائحة كوفيد-19، لا سيما الأيتام واللاجئين ونزلاء مؤسسات الصحة النفسية منهم والذين يشكلون الأكثر عرضة للعمالة المحظورة والاستغلال الجنسي والاستعباد المنزلي والتسول القسري وغيرها من ضروب الإساءة والاستغلال.

وحثوا في بيان أصدره الخبراء الأمميون الحكومات للتأكد من خدمات حماية الطفل والخدمات التنفيذية وإنفاذ القانون مشيرين الى أن فقدان هذه الخدمات من شأنه أن يعرض الأطفال للإساءات والعنف.

كما حذر بيان الخبراء أيضا من إمكانية ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية، مثل الاستمالة الجنسية عبر الإنترنت، والبث المباشر للاعتداء الجنسي على الأطفال وإنتاج وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ومن جانبها، أكدت المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا، مود دي بوير- بوكيشيو، على أن تدابير الحجر وتعطل خدمات حماية الطفل، المحدودة أصلا، تؤدي على الصعيد العالمي، إلى تفاقم حالة الضعف لدى الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية، ودور الأيتام، ومخيمات اللاجئين، ومراكز احتجاز المهاجرين وغيرها من المرافق المغلقة.