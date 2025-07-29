«دبي لصناعات الطيران»: اتفاقية شراء وإعادة تأجير لـ 10 طائرات «بوينغ 737-9»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران أنها وقعت اتفاقية شراء لـ10 طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737-9»، مع «شركة يونايتد إيرلاينز»، ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات، التي ستُسلم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026، وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسرّنا أن نواصل تعزيز علاقتنا المتميّزة مع شركة (يونايتد)، ويأتي الإعلان اليوم عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لـ10 طائرات من طراز (بوينغ 737-9) بعد استحواذنا أخيراً على طائرة (إيرباص A321neo) المؤجّرة إلى (يونايتد)، في تأكيد على التزامنا المتواصل تجاه سوق أميركا الشمالية»، وبحسب «دبي لصناعات الطيران»، تُعد «بوينغ 737-9» إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة «737 ماكس»، وقد صُممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسّن، وتمتلك وتدير «دبي لصناعات الطيران»، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطول يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز «بوينغ»، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.