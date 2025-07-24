البنوك تُلغي استخدام «أو تي بي».. وتُوثّق المعاملات بالتطبيقات الذكية

تتجه البنوك العاملة في الدولة تدريجياً، بدءاً من غد، الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، إلى إلغاء استلام المتعاملين كلمات المرور لمرة واحدة المعروفة بـ«أو تي بي» (OTP) عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية والتحويلات المالية بكل أنواعها المحلية والخارجية، والانتقال إلى توثيق هذه المعاملات باستخدام التطبيق الذكي عبر الهاتف المحمول.

وجاء في مستند رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «بناء على تعليمات مصرف الإمارات المركزي، يرجى العلم بأنه سيتم تدريجياً إلغاء استلام كلمات المرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وبإمكان العملاء إتمام المعاملات الإلكترونية بكل سهولة عبر التطبيق الذكي، من خلال اختيار ميزة (التوثيق عبر تطبيق الهاتف المتحرك)».

وأضاف المستند أن «هذه الوسيلة تهدف إلى توفير أعلى معايير الحماية للعملاء من مخاطر الاحتيال».

بدوره، قال مصدر مصرفي مطلع لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه التعليمات من المصرف المركزي تأتي في إطار رفع مستويات الأمان في التعاملات البنكية الإلكترونية، فضلاً عن حماية الحسابات من الاختراق.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «توجد شكاوى من وقت لآخر من عمليات احتيال مصرفي رغم شرط كلمة السر، أو (أو تي بي)، أي أنها لم تمنع من وقوع عمليات غير قانونية، سواء بسحب مبالغ من الحسابات المصرفية، أو استخدام البطاقات خارج الدولة».

وتابع المصدر: «استخدام التطبيق الذكي في التعاملات المصرفية الإلكترونية، يتيح تأكيد العمليات أو رفضها تماماً، مثل التوثيق باستخدام الهوية الرقمية، أي أن المتعامل لابد أن يكون مطلعاً عليها وموافقاً، عبر إجازتها من خلال تطبيق الهاتف، أو رفضها في حال كانت احتيالاً»، مشدداً على أن «توثيق التعاملات بهذا الطريقة يُعدّ الأكثر أماناً، وأفضل للمتعامل وللبنك، على حد سواء».

«المركزي»: 4.75 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، مواصلة القطاع المصرفي أداءه الإيجابي، خلال أبريل الماضي، إذ بلغ إجمالي أصوله للمرة الأولى 4.75 تريليونات درهم، مقارنة مع 4.72 تريليونات بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 30 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع إجمالي الائتمان خلال شهر الرصد (أبريل) بنسبة 0.9% إلى تريليونين و259.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و240 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 19.4 مليار درهم.

وفي المقابل، استمر تفوق الودائع المصرفية، حيث سجلت بنهاية أبريل نمواً نسبته 1%، لتصل إلى تريليونين و965.4 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و936.4 مليار درهم في نهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 29 مليار درهم. وارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية أبريل الماضي إلى 937.5 مليار درهم، مقارنة مع 935.2 مليار درهم في نهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 2.3 مليار درهم. وبلغت الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي في جانب الأصول 972.3 مليار درهم، مقابل خصوم بالقيمة ذاتها في نهاية أبريل الماضي، مقابل 970.3 بنهاية مارس السابق في جانبي الأصول والخصوم أيضاً.

. الإجراء الجديد تنفيذ لتعليمات المصرف المركزي، ولضمان أعلى معايير الحماية من الاحتيال.