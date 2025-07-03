تنظيم التشغيل التبادلي لمهابط «التاكسي الطائر» والمروحيات التقليدية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة للإقلاع والهبوط لـ«التاكسي الطائر» والمروحيات التقليدية، والتي تُمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOLs» والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على البنية التحتية نفسها، وذلك في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية بمجال الابتكار في الطيران.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن هذا الإطار التنظيمي المبتكر، يمثّل نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجاً فاعلاً من حيث الكُلفة لتطوير البنية التحتية، ويُسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميّز في قطاع الطيران، وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فحسب، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية».

وأضاف أن «تنظيم العمليات الهجينة يأتي نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية».

ولفت إلى أنه من خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية، يسهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات رائدةً في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران.

بدوره، قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، المهندس عقيل الزرعوني: «هذا الإطار هو عامل تمكين استراتيجي، ليس لأنماط نقل جديدة فحسب، بل لبيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة، تواكب التقنيات الناشئة من دون التنازل عن معايير السلامة».

وأضاف أنه «مع استعداد مجتمع الطيران العالمي لعصر التنقل الجوي المقبل، تواصل دولة الإمارات وضع المعايير الرائدة»، مؤكداً أن «امتلاك رؤية طموحة بعيدة المدى وإمكانات صناعية متقدمة وبنية تحتية متطورة، تشكل الركائز الأساسية لنجاح دمج التنقل الجوي المتقدم».