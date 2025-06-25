شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالدولة تستقطب 973 مليون درهم في 2024

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني «تقرير التكنولوجيا المالية 2025»، بعنوان: «بين البرمجة ورأس المال: ثورة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي تم إعداده بالتعاون مع «برايس ووترهاوس كوبرز».

واستعرض التقرير، الذي عُرض في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025، أخيراً، أبرز التوجهات الإقليمية، بدءاً من طفرة تبني التقنيات الرقمية، ورأس المال الاستثماري، ووصولاً إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لافتاً إلى أن 89% من المستهلكين في دولة الإمارات يستخدمون حسابات مصرفية رقمية حالياً.

وبحسب التقرير، استقطبت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدولة استثمارات بقيمة قاربت 265 مليون دولار (973 مليون درهم) في عام 2024، أي ما يعادل ثلث إجمالي التمويل الممنوح للشركات الناشئة في الدولة، فيما من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات من 3.16 مليارات دولار في عام 2024 إلى 5.71 مليارات دولار بحلول عام 2029، والذي سيكون مدعوماً بتبني المستهلكين ابتكارات التكنولوجيا المالية على نطاقٍ واسع، وثقة المستثمرين بالفرص التي تقدمها السوق المحلية، وقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، نيراج ماكين: «نفخر بإطلاق تقريرنا للتكنولوجيا المالية لعام 2025، الذي يضيء على نجاح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، ودور ابتكارات بنك الإمارات دبي الوطني في هذا النجاح».

وأضاف: «سجلت الدولة في عام 2024 استثمارات بقيمة 265 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية، ما يعكس إقبالاً قوياً وثقة كبيرة من المستثمرين في منظومة التكنولوجيا المالية التي تحتضنها الدولة»، مؤكداً أن الإمارات تمتلك شبكة قوية من رأس المال الاستثماري، ومجتمعاً كبيراً من المواهب المتنوعة، وآليات واضحة للتخارج من الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وإعداد قادة المستقبل لقطاع التكنولوجيا المالية.

من جانبه، قال رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ميغيل ريو تينتو: «نوضح في هذا التقرير كيف يمكن للمؤسسات المصرفية العريقة الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق المزيد من النمو، وتعزيز كفاءة عملياتها، وتقديم تجارب فائقة للعملاء. ومع استمرار تطور هذا القطاع، نلتزم بناء نظام بيئي مفتوح وتعاوني يقدم قيمة طويلة الأمد لعملائنا والقطاع المالي الأوسع».

بدوره، قال رئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ستيفن أندرسون: «يُسلّط تقرير التكنولوجيا المالية 2025 الضوء على ديناميكية مشهد التكنولوجيا المالية في دبي. ومع تصدر دولة الإمارات هذا المشهد التحولي، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين عملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها من تحقيق النجاح والازدهار في مستقبل القطاع المالي الذي سيزداد ترابطاً وذكاءً».