جائزة الإمارات للطاقة تعزز الحياد الكربوني ضمن 10 فئات

أكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس، تُعدّ منصة عالمية رائدة لتكريم التميّز في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، لافتاً، في بيان أمس، إلى أن الجائزة تُواصل في دورتها الخامسة تعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر فئاتها المتنوعة التي تشجّع الابتكار وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأضاف: «تحت شعار (تعزيز الحياد الكربوني)، تتنوع فئات الجائزة الـ10، لتلامس كل زاوية من زوايا الاستدامة والطاقة المتجددة، وتشمل: كفاءة الطاقة للقطاع العام، وكفاءة الطاقة للقطاع الخاص، ومشروعات الطاقة الكبيرة، ومشروعات الطاقة الصغيرة، والاقتصاد الدائري، ومشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلوواط)، ومشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع بقدرة تقل عن 500 كيلوواط)، والتعليم وبناء القدرات، والبحث والتطوير، والطاقة للموهوبين الشباب».

وبحسب المجلس تتميّز فئات الجائزة بتنوعها وتكاملها، حيث تغطي مختلف أوجه الابتكار من الحلول التقنية والهندسية إلى الإسهامات التعليمية والمجتمعية، ما يتيح للمؤسسات والأفراد التقدّم بمشروعاتهم ومبادراتهم ضمن إطار واضح يراعي الأثر البيئي والكفاءة الاقتصادية والمردود الاجتماعي طويل المدى.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير: «تنسجم جائزة الإمارات للطاقة مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات التي تتصدر الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيّر المناخ عبر سلسلة مبادرات ومشروعات استراتيجية».

وأضاف: «تسعى الجائزة إلى رفع الوعي البيئي وتشجيع مشاركة المؤسسات والشركات والأفراد من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأوساط الأكاديمية، لدورهم في معالجة آثار التغيّر المناخي والاحتباس الحراري، كما تحفزهم على تقديم أفكارهم وابتكاراتهم».

وتابع : «تترجم هذه الجائزة عالمية المستوى، صدارة دولة الإمارات لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، كما تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، وترسّخ دور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحلول المتقدمة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة».