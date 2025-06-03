4688 شكوى من مشغّلي الاتصالات خلال 5 أشهر

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها تلقت 4688 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتَي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقابل 6531 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024، بتراجع تبلغ نسبته نحو 28.2% أو ما يعادل 1843 شكوى.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات»، خلال الفترة بين أول يناير إلى نهاية مايو 2025، أنها تلقت 1808 شكاوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و2880 شكوى بشأن خدمات «دو».

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 96.1% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد التوصل إلى حلول لها، بينما نجحت «دو» في إغلاق ما نسبته 94.9% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد حلها.

ولفتت إلى حل ما نسبته 0.7% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و0.8% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، وهي المدة المقررة من جانب الهيئة لحل الشكاوى الخاصة بقطاع الاتصالات.

وبحسب الهيئة فقد بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال الأشهر الخمسة الماضية 95%، ومعدل عدم الرضا 5%، في حين بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» خلال الفترة نفسها 98.1%، مقابل 1.8% لمعدل عدم الرضا والباقي للحياد.

يشار إلى أن التقارير الخاصة بالشكاوى تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.