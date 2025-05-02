7 استخدامات للذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية

يشهد قطاع الإلكترونيات المنزلية تطوراً غير مسبوق بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم وتشغيل الأجهزة، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المنزلية وكفاءتها، فضلاً عن تعزيز راحة المستخدمين وتحقيق التكامل بين مكونات المنزل الذكي.

وعلى الرغم من أن انتشار الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لايزال تدريجياً في الأسواق المحلية والعالمية، إلا أن الأنظمة والأجهزة المتوافرة، تدعم عمليات التحول الكامل لأنماط المنازل القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع وفقاً للعديد من التقارير الدولية، أن يُشكل الذكاء الاصطناعي تحولاً واسع النطاق في قطاع المنازل الذكية، لاسيما في ظل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنظمة تعلم الآلة.

وتتعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية، في مجالات عدة، أبرزها سبعة تشمل ما يلي:

عنصر أساسي

أكّد خبير التقنية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة «سنوفليك»، محمد زواري، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على مجالات تقنية محددة، بل أصبح عنصراً أساسياً في تطوير الأجهزة المنزلية. وقال زواري لـ«الإمارات اليوم» إن اعتماد هذه التقنيات يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقديم حلول ذكية، وتحقيق مستويات أعلى من الأمان والراحة للمستخدمين.

سوق الأجهزة المنزلية

أفادت دراسات بحثية سوقية بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأجهزة المنزلية الذكية إلى نحو 58.5 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2%.

1 أجهزة التلفزيون الذكية

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المشاهدة عبر أجهزة التلفزيون الذكية، من خلال تقديم اقتراحات محتوى متخصصة، وتحسين جودتَي الصوت والصورة، إضافة إلى التكيف التلقائي مع ظروف الإضاءة المحيطة.

2 منصات ألعاب الفيديو

تأتي منصات ألعاب الفيديو ضمن أجهزة الترفيه المنزلية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال تطوير وتحسين الرسوم المستخدمة في الألعاب، أو مستويات جودة الصورة، أو استخدام تلك التقنيات في تشكيل شخصيات الألعاب بجودة عالية.

3 البرادات الذكية

تُعد البرادات الذكية من ضمن الأجهزة التي تعتمد حالياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح ابتكار حلول جديدة للحد من هدر الطعام، عبر مراقبة محتويات البراد والإشعار بمتغيراتها، وضبط درجة حرارة البراد بشكل تكيفي مع محتوياته.

4 الغسالات الذكية

تُعد الغسالات الذكية من ضمن الأجهزة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً، والذي يتيح لها تحولاً في مهامها وكفاءة الاستخدام من خلال معرفة تركيبة الغسيل لتحديد الكمية المناسبة من الماء والمنظف، فضلاً عن تحديد مستوى الأوساخ.

5 أجهزة الطهي الذكية

تمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي، أجهزة الطهي الذكية، من التوصية بدرجات الحرارة المناسبة للطهي، واختيار نمط الطهي عبر التعرف إلى الأطباق والوجبات ومكوناتها، إضافة إلى القدرة على التوقف قبل الوصول إلى درجة حرارة الاحتراق.

6 مكبرات الصوت الذكية

من الأجهزة التي باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي، مكبرات الصوت الذكية، بما يتيح ربطها بالأجهزة المنزلية، وتقديمها لمهام متعددة كالعمل كمساعد ذكي.

7 «روبوتات» التنظيف

تعتمد «روبوتات» التنظيف على الذكاء الاصطناعي في التعرف إلى المعوقات داخل الغرف، وتحديد المساحات وتنظيم حركتها بكفاءة، إضافة إلى تعلم أنماط تنظيف جديدة.