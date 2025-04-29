"دبي الحرة" تفوز بجائزة "أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط"

فازت سوق دبي الحرة بجائزة "أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط" للعام الـ 24 على التوالي، خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست 2025»، والذي أُقيم يوم أمس في فندق "انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي".

ومنذ انطلاقتها في عام 2002، تمثل جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط»، التي تنظمها «موتيفييت ميديا جروب» بالتعاون مع شركة "إنكك" ، منصة مرموقة لتكريم التميّز في قطاع السفر والضيافة، إذ تسلّط الضوء على أبرز الإنجازات عبر 40 فئة تشمل شركات الطيران والمطارات والفنادق في المنطقة.

وتصدّرت سوق دبي الحرة " نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة "بيزنس ترافيلر" بنسختها الشرق أوسطية، وذلك خلال الفترة من 4 فبراير إلى 7 مارس.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: أثبتت سوقنا قدرتها على تحقيق النمو والتطور المطرد والاحتفاظ بهذا الإنجاز منذ انطلاق الجائزة، حيث تمكّنا من الفوز بها سنوياً من دون انقطاع.