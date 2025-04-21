«الاقتصاد الأخضر» تبحث في أكتوبر «الابتكار المؤثر»

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن تنظيم الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في الأول والثاني من أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «منذ انطلاقها عام 2014، وفرت القمة منصة للتباحث في القضايا المتعلقة بالعمل المناخي، والاستدامة، والتمويل الأخضر، وأسهمت في حشد الجهود المناخية وقيادة الحوار، وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر عالمياً».