ماجد الشامسي رئيساً لمجلس إدارة "ديوا" وسعيد الطاير نائباً

وافق مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا، على تعيين ماجد حمد الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين سعيد محمد الطاير نائباً لرئيس المجلس.

وقالت «ديوا» في بيان لها، إن المجلس قام بتعيين سعيد محمد الشارد رئيساً للجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة، وتضم الأعضاء التالية أسماؤهم: عيسى محمد خليفة غانم المطيوعي، ومحمد جمعة السويدي.

كما تم تعيين هلال خلفان بن ظاهر رئيساً للجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة، وتضم الأعضاء التالية أسماؤهم: حمد مبارك محمد بوعميم، وموزة شیبان سویدان.

وأضافت أنه تم تعيين مروان أحمد علي بن غليطة المهيري رئيساً للجنة الميزانية التابعة لمجلس الإدارة، وتضم الأعضاء التالية أسماؤهم: سعيد مبارك خلفان خرباش المري، وراشد علي أحمد بن عبود الفلاسي. وتم تعيين أحمد طلعت سكرتيراً لمجلس الإدارة.