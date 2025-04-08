«قمة AIM» تناقش بأبوظبي نهج الإمارات في «الاستثمار التأثيري»

شهد سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ14 من «قمة AIM للاستثمار» في «مركز أدنيك أبوظبي»، أمس، بمشاركة نحو 20 ألف مشارك من 180 دولة، وحضور عدد من رؤساء الدول وأكثر من 60 وزيراً ومسؤولاً، و150 متحدثاً يشاركون في 400 جلسة حوارية.

وتُنظَّم القمة - التي تسلط الضوء على تبني دولة الإمارات لنهج «الاستثمار التأثيري» ودوره في تعزيز الاقتصادات - بدعم من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن».

وانطلقت إلى جانب أعمال القمة، فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي التي تنظِّمها منظمة الصحة العالمية، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة».

وأكّد وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس القمة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن استضافة أبوظبي لـ«قمة AIM للاستثمار» تسهم في مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزاً محورياً لمجتمع الاستثمار العالمي.

وأضاف في كلمة افتتاحية أن القمة تُشكل منصة دولية مهمة لبناء اتجاه جديد للاستثمار العالمي، وفرصة لتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التحول الإيجابي في هذا المجال من خلال توسيع الفرص الاستثمارية، وقيادة الابتكار وتنمية التواصل الاستراتيجي الدولي.

ورحّب الزيودي في مستهل كلمته بالمشاركين في القمة، التي تأتي في وقت تواصل دولة الإمارات تقديم نموذج عالمي رائد يُحتذى للتأثير الإيجابي للاستثمار في تعزيز التنمية الشاملة والنمو المستدام، وبما يعكس حرص الدولة على مواصلة جهودها لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن القمة تُشكل منصة مهمة لتسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي الجديد، والذي من أبرزه «الاستثمار التأثيري»، مؤكداً أن دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الحكيمة حرصت على تبني هذا النهج عبر تحقيق التأثير الإيجابي للاستثمارات في تعزيز الاقتصادات، ودعم المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة.

وذكر الزيودي أن دولة الإمارات، بحسب تقرير الاستثمار العالمي، أصبحت في المرتبة الـ16 من حيث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في العالم، ففي عام 2023 خصصت الإمارات 22.3 مليار دولار لمشاريع دولية شملت العديد من الأسواق النامية، كما استقطبت 30.7 مليار دولار في عام 2023، لتحتل المرتبة الـ11 عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن ركيزة التطور والتقدم في الدول العربية تعتمد على قدرتها على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي.

في السياق نفسه، أكّد رئيس أرمينيا، فاهاغن غارنيكي خاتشاتوريان، أهمية الاستثمارات الاستراتيجية، مركّزاً على دور الابتكار والتعليم والتعاون في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحولاً سريعاً. وأكّد استعداد أرمينيا للعب دور بناء في صناعة مستقبل الاستثمار العالمي، وتوسيع مظلة مستهدفاته، ولاسيما أن أرمينيا تمتلك تجربة كبيرة في هذا المجال عبر استثماراتها في التقنيات الإبداعية والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهته، أشار رئيس الكونغو الديمقراطية، دينيس ساسو نغيسو، إلى إمكانات الاستثمار الكبيرة في الكونغو، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتنمية الزراعية التي تعتبر ركائز رئيسة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى ما تمتلكه الكونغو من موارد طبيعية مهمة مثل الذهب، والزنك، والألماس، والنفط، والغاز، والتي تعتبر محركات اقتصادية حيوية، هذا إلى جانب موقعها الاستراتيجي المهم الذي يجعلها نقطة عبور رئيسة للتجارة العالمية.

وأكّد استعداد الكونغو لدعم روّاد الأعمال وتحديث الخدمات العامة لتعزيز الابتكار، وتوفير بيئة أعمال متطورة للمستثمرين لضمان نجاح ونمو أعمالهم.

أمّا رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، فأشاد بعملية النمو السريع والتطور في مجالات الاستثمار والابتكار الذي تشهده دولة الإمارات بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن تتارستان أظهرت في مجال الاستثمار مرونة استثنائية رغم عدم الاستقرار العالمي، حيث بلغ معدل نمو الاستثمار في رأس المال الثابت أكثر من 12%.

ثاني الزيودي:

• استضافة أبوظبي لـ«قمة AIM» تسهم في مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

مشاركون في القمة يبحثون جذب استثمارات إماراتية إلى بلادهم

قال مسؤولون حكوميون مشاركون في المعرض المصاحب لـ«قمة AIM للاستثمار» لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يشاركون في المعرض لجذب استثمارات إماراتية ودولية، وبحث فرص الاستثمار في الإمارات، لافتين إلى قوة الاقتصاد الإماراتي، ووجود تسهيلات كبيرة في الاستثمار بالدولة، حيث تُعد الإمارات من أهم الدول المستثمرة في الخارج.

فاسيليكي سافوبولو. من المصدر

وقالت مستشارة تطوير الاستثمار في وكالة «استثمر في قبرص» الحكومية، فاسيليكي سافوبولو، إن بلادها تشارك في قمة الاستثمار لاهتمامها الشديد بالاقتصاد الإماراتي القوي، والنجاحات الكبيرة التي حققها، مشيرة إلى رغبة قبرص في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والإماراتية بشكل خاص إلى بلدها في مختلف القطاعات.

جوزالخون توجيميرزيفا. من المصدر



من جانبها، قالت نائب مدير تطوير الأعمال في «شركة با الصناعية القابضة» في أوزبكستان، جوزالخون توجيميرزيفا، إن الشركة تشارك في القمة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة إلى بلدها، وتتطلع إلى جذب استثمارات إماراتية ومن دول أخرى، لا سيما أن القمة تشهد مشاركات وفود من مختلف أنحاء العالم.

وأكّدت أن الشركة تستهدف كذلك إقامة استثمارات جديدة في الإمارات، نظراً إلى قوة الاقتصاد الإماراتي والتسهيلات الكبيرة التي يوفرها للمستثمرين.

في السياق نفسه، قال مفوض حكومة ولاية «زامفارا» في نيجيريا، عبدالرحمن اليو، إن الولاية تتطلع إلى جذب استثمارات إماراتية ودولية في قطاعات مختلفة مثل استخراج الذهب، والزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة، والسياحة، مؤكداً أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها واحدة من أهم الدول المستثمرة عالمياً.