1600 جهة عارضة من 90 دولة في «الشرق الأوسط للطاقة 2025»

ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025، معلناً بدء الدورة الأكبر في مسيرة الفعالية الممتدة على مدى 49 عاماً، وأفاد بيان، أمس، بأن المعرض يُقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويستمر حتى التاسع أبريل، في ما يشهد العام الجاري الدورة الأولى من «معرض البطاريات الشرق الأوسط».

ويستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستقبال ما يزيد على 40 ألفاً من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة، بما في ذلك أكثر من 500 من كبار المشترين، للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تقدمها 1600 جهة عارضة ممّا يزيد على 90 دولة.

وبحسب البيان، يمتد المعرض على 16 قاعة تشمل 17 جناحاً دولياً، ليقدم حلولاً متكاملة تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءاً من إنتاج الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى التنقل المستدام، وتقنيات الشبكات الذكية، في ما سيفتتح نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، سعيد محمد الطاير، فعاليات المعرض، ويترأس الجلسة العامة ورفيعة المستوى لقمة القيادة في المعرض.

وقال مدير معارض الطاقة في «شركة إنفورما ماركتس» الجهة المنظمة للمعرض، مارك رينج: «من المتوقع أن يُحدث (معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025) نقلة نوعية في تصورنا لمستقبل قطاع الطاقة، بفضل مزيجه الفريد الذي يجمع بين أبرز الابتكارات في السوق، وفرص التواصل المميزة، والانطلاقة الأولى لـ(معرض البطاريات)».

وأضاف: «يوفر المعرض أجندة شاملة تسهم في تمكين أصحاب المصلحة من التعامل مع المشهد سريع التغير في قطاع الطاقة. ويهدف كل مؤتمر إلى إطلاق نقاشات جوهرية، وتعزيز التواصل بين خبراء القطاع والمختصين الأكاديميين، واستكشاف الابتكارات التي تعمل على إعادة صياغة أساليب توليد الطاقة وتوزيعها واستهلاكها».

وبحسب البيان، يمثل إطلاق «معرض البطاريات الشرق الأوسط» أبرز المستجدات المرتقبة في «معرض الشرق الأوسط للطاقة لعام 2025»، وهو النسخة الإقليمية لإحدى أهم المنصات العالمية لتكنولوجيا البطاريات والتنقل الكهربائي. ويشغل المعرض الجديد قاعة كاملة، ويضم أكثر من 200 جهة عارضة، كما يشهد انطلاقة «مؤتمر معرض البطاريات» الذي يتناول قضايا بالغة الأهمية، مثل تخزين الطاقة، والبنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتحديات سلسلة التوريد، ودمج الشبكات الذكية في سوق البطاريات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وإلى جانب «مؤتمر معرض البطاريات»، يستضيف برنامج معرض الشرق الأوسط للطاقة 150 من نخبة قادة الفكر، وذلك ضمن خمس مؤتمرات أخرى تشمل «قمة القيادة»، والندوات التقنية برعاية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، و«مؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط»، ومنتدى الابتكار العالمي، ومنتدى قادة الأعمال في أفريقيا.