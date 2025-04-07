مشروع لتحويل «ترينكومالي» في سريلانكا إلى مركز إقليمي للطاقة

وقّعت وزارة الاستثمار، ووزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية، ووزارة الطاقة في سريلانكا، مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في تطوير مدينة «ترينكومالي» السريلانكية، لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة جنوب آسيا، والإسهام في تعزيز أمن الطاقة في سريلانكا.

وترسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة في ترينكومالي، بما في ذلك تجديد وتطوير مزرعة خزانات «ترينكومالي»، ومبادرات إمداد وقود السفن، وتطوير مشروع مصفاة جديدة. وكلفت الإمارات والهند وسريلانكا وكالاتها المُعتمدة، وهي على التوالي: مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة بترول سيلان، بإنشاء مشروع مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع المصفاة.

وتشمل المذكرة أيضاً إنشاء خط أنابيب ثنائي الاتجاه لنقل البترول بين الهند وسريلانكا، بما يسهم في تعزيز القدرات اللوجستية الإقليمية وضمان أمن الوقود.

وقال وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، إن هذه المذكرة تؤكد التزام الإمارات بالشراكات الإقليمية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وحفز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، وتطوير البنية التحتية المستدامة.

وأضاف أن الإمارات ستعمل مع الشركاء في الهند وسريلانكا على إطلاق إمكانات «ترينكومالي» لتصبح بوابة رئيسة للطاقة والخدمات اللوجستية في منطقة جنوب آسيا.