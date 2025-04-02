"الطاقة والرعاية الصحية والسفر" تتصدر فعاليات مركز دبي التجاري في أبريل

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أجندة فعالياته المتنوعة لشهر أبريل الجاري، التي تتضمن تنظيم 16 فعالية متنوعة من المعارض والمؤتمرات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والتقنيات الجيومكانية والعقارات والفنون والتعليم والرعاية الصحية والسفر وخدمات الشحن الجوي اللوجستية، وغيرها، ما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به دبي، كمركز عالمي لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار وخلق الفرص الاقتصادية.

ويعود معرض الشرق الأوسط للطاقة في دورته التاسعة والأربعين التي تقام من 7 إلى 9 أبريل، ليجمع قادة وخبراء قطاع الطاقة من أكثر من 170 دولة، بينما يقام الأسبوع الجيومكاني للجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد 2025، بين 6 و11 أبريل الجاري، ويتضمن 16 ورشة عمل تتناول مواضيع متنوعة مثل استخدام رصد الأرض والذكاء الاصطناعي الجيومكاني لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث.

وينطلق معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية بين 8 و10 أبريل الجاري، ويجمع ممثلي الشركات العاملة في قطاع الترفيه، ويستقطب أكثر من 300 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة.

ويعقد المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً.

ويعود معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب بين 14 و16 أبريل الجاري، وهو الحدث الوحيد في المنطقة المخصص لشركات قطاع الأخشاب وتصميم آلات تصنيعها، ويستقطب أكثر من 680 شركة عارضة من أكثر من 130 دولة.

وينطلق معرض العقارات الدولي بين 14 و16 أبريل، ويمثل أكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط ويوفر منصة لبيع وشراء العقارات المحلية والعالمية.

وينعقد "دبي ديرما"، مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر في الفترة بين 14 و16 أبريل الجاري، ويُعدّ واحداً من أكبر التجمعات العلمية المتخصصة بالعناية بالبشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين من المؤتمر أكثر من 330 محاضرة و50 ورشة عمل، يقدمها أبرز الخبراء العالميون، وسط مشاركة حوالي 1500 علامة تجارية عالمية.

ويعود منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي من 15 إلى 17 أبريل الجاري، ويُقام على مدار ثلاثة أيام، يسلط خلالها الضوء على أحدث التوجهات والرؤى في التكنولوجيا والابتكار والأمن والجمارك وعمليات الشحن والاستدامة في قطاع الشحن الجوي.

وينعقد معرض فنون العالم دبي بين 17 و20 أبريل الجاري، ويتضمن أكثر من 10000 عمل فني من أكثر من 400 معرض وفنان من أكثر من 60 دولة، ويفتح أبوابه أمام مقتنيي الأعمال الفنية والمستثمرين والجمهور على حد سواء.

ويجمع معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي بين 19 و20 أبريل في نسخته الثالثة والأكبر على الإطلاق، كل ما يتعلق بقطاع رعاية الحيوانات الأليفة، من الأغذية والإكسسوارات إلى الخدمات البيطرية والرعاية الصحية.

ومن جانبه يجمع معرض المدرسة والحضانة يومي 19 و20 أبريل نخبة من المؤسسات التعليمية لمساعدة العائلات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أطفالهم.

ويوفر مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك 2025" الذي ينعقد بدورته السادسة 21-23 أبريل الجاري، برنامجاً شاملاً يتضمن أكثر من 300 عرض تقديمي تقني حول مجموعة مختارة من أبرز الأبحاث الفنية، إضافة إلى 50 جلسة فنية وتنفيذية.

ويُعد دوموتيكس الشرق الأوسط الذي ينطلق 22 ويستمر لغاية 24 أبريل الجاري، من الفعاليات الرائدة لقطاع السجاد وحلول الأرضيات في المنطقة.

وتقام الدورة الثانية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي بين 28 أبريل و 1 مايو المقبل، ويجمع المعرض بين ممثلي الوجهات العالمية ومنظمي الرحلات السياحية وروّاد قطاع الضيافة.

ويعود معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" 29 أبريل إلى 1 مايو المقبل في دورته الحادية والعشرين، ويستضيف هذا العام أكثر من 130 متحدثاً بارزاً و170 جلسة تُركز على الدبلوماسية الإنسانية في سياق العديد من المجالات، مثل تحقيق الأمن الإنساني والتغير المناخي والهجرة والتحديات الصحية العالمية.

ويُقام المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث بنسخته السادسة عشرة بالتزامن مع معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، ويوفر منصة حيوية لمجتمع إدارة الطوارئ والكوارث على مستوى العالم.