فتح باب التسجيل للإعلاميين والزوار في منتدى "اصنع في الإمارات"

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فتح باب التسجيل أمام الإعلاميين والزوار لحضور فعاليات النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، التي تعقد تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتنظمها بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومجموعة أدنيك، ومجموعة أدنوك، ومكتب أبوظبي للاستثمار وتقام بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.

ويمكن للإعلاميين والزوار التسجيل والحصول على مزيد من المعلومات حول الحدث عَبّر الموقع الإلكتروني للمنتدى.

ويشهد منتدى "اصنع في الإمارات" العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل قطاع الصناعة في الدولة، ويعمل على دعم الشركات للاستفادة من المُمكنات والمزايا المقدمة على مستوى بيئة الأعمال، والتحول التكنولوجي، والتمويل التنافسي، والاستدامة الصناعية، وبما يتماشى مع مشروع "300 مليار".

ومن المتوقع أن تساهم هذه النسخة من "اصنع في الإمارات " التي تُعّد الأضخم من حيث عدد المشاركين والمساحة والحضور المتوقع، في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وذلك بوصفها فعالية رائدة في قطاع الصناعة على مستوى المنطقة.

إذ يوفّر الحدث فرصاً استثمارية وتجارية غير مسبوقة، ويتيح وصولاً مباشراً إلى المشاريع الصناعية المُعتمدة مسبقاً في القطاعات ذات النمو السريع، والمدعومة حكومياً.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى معروضات الحرف اليدوية التراثية، والخدمات الابتكارية، وغيرها.

وستكون النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" حدثًا استثنائياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات المتقدمة، تعكس البيئة التنظيمية الأمنة للدولة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها، بالتوازي مع جهودها لتصبح مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والمبتكرة.