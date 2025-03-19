تطوير منتجات في «دبي الصناعية» لدعم قطاع الطاقة النووية

أبرمت «فاب تك» للهندسة، الشركة المتخصّصة في تصنيع الصلب، والقائمة في مدينة دبي الصناعية، اتفاقية استراتيجية مع المجموعة الصناعية الفرنسية «غروب إم» لتسريع وتيرة الابتكار والتنمية المستدامة ضمن قطاعي الطاقة النووية، والطاقة المستدامة في دولة الإمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن شركة «فاب تك» تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في قطاع الطاقة النووية من خلال شراكتها مع «غروب إم»، لتزويد العملاء على المستويين المحلي والعالمي بمنتجات مصنوعة محلياً في الإمارات، وستعمل الشركتان على تطوير منتجات وحلول شاملة في الموقع في الهندسة والتصنيع لدعم قطاعي الطاقة النووية والمستدامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، ستبادر «فاب تك» إلى تطوير وتجديد مرافقها الصناعية الحالية، التي تبلغ مساحتها 2.1 مليون قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية.

ونيابة عن مدينة دبي الصناعية، أكد النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، أهمية تعزيز القدرات الوطنية، وتنمية المعرفة في إنشاء قطاع صناعي مزدهر ومستدام.

وقال: «من خلال تمكين مثل هذه التحالفات الاستراتيجية، تواصل مدينة دبي الصناعية دورها المحوري في تحقيق مستهدفات استراتيجية (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات) و(استراتيجية الإمارات للطاقة 2050) و(أجندة دبي الاقتصادية D33)، ما يرسّخ مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع الطاقة النظيفة».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «غروب إم»، بيار لوران بوش: «تسهم هذه الاتفاقية في إيجاد الكثير من فرص النمو الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، علماً أنها تعول على العلاقات الراسخة التي تربط بين الإمارات وفرنسا».

وأضاف: «لا شكّ في أن وجود شركة (فاب تك) في مدينة دبي الصناعية، وامتلاكها خبرات واسعة، من شأنهما أن يدعما استراتيجية النمو في (غروب إم)، ونتوقع في المستقبل القريب التوسّع بشكل ملحوظ على مستوى المنطقة».

بدوره، قال نائب رئيس شركة «فاب تك» لتطوير الأعمال، فابيان جفروا: «ستلعب البنية التحتية المتقدمة بمعايير عالمية في مدينة دبي الصناعية، بما في ذلك شبكة الطرق الواسعة لنقل القطع الكبيرة بفاعليّة عالية، دوراً محورياً في مسيرة نمونا وتوسعنا».