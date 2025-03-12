1.2 مليار درهم إيرادات «يلا» خلال 2024

سجلت «مجموعة يلا» المحدودة، خلال عام 2024، إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم، بنمو 6.5% مقارنة بـ1.1 مليار درهم عام 2023.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، أمس، واصلت «يلا» تركيزها على دعم مسيرة نموها، حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12.2%، لتصل إلى 333.5 مليون درهم، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، فيما ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 119.4 مليون درهم، بنمو 9.7%.

وحققت «يلا»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هامش ربح صافٍ بنسبة 35.8%، خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم.