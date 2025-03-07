دبي تطلق أول كيان عالمي في قطاع إدارة المعارض والفعاليات

أعلن كل من مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «إنفورما»، أمس، توقيع شراكة استراتيجية لإطلاق كيان عالمي رائد في قطاع إدارة المعارض والفعاليات، يعمل عبر مناطق الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.

وتجمع هذه الشراكة بين كيانين تجاريين متكافئين، يتمتعان بأصول وقدرات تكاملية عالية، لتؤدي إلى إنشاء شركة جديدة تحت اسم «إنفورما إنترناشونال»، ستعمل بكامل طاقتها التشغيلية بحلول الربع الأخير من عام 2025.

وأفاد مركز دبي التجاري العالمي، في بيان، بأن الشركة الجديدة ستتخذ من دبي مقراً لها لخدمة الأسواق الإقليمية الكبرى في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى الاستفادة من قدراتها التوسعية لتصدير علاماتها التجارية الكبيرة إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مركز دبي التجاري العالمي بمضاعفة إسهام قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في ناتج دبي المحلي الإجمالي، ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات، وتمكين التجارة عبر الحدود، عبر الفعاليات التجارية الرائدة.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.

وستشتمل «إنفورما إنترناشونال» على مجموعة واسعة من الفعاليات، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والمعارض المتخصصة وبرامج التدريب المهني والاعتمادات، وذلك من خلال دمج أعمال كل من مركز دبي التجاري العالمي و«إنفورما» في دبي والأسواق الشريكة. وستنتج عن هذه الشراكة شركة رائدة في السوق بإيرادات تتجاوز 700 مليون دولار، مع إمكانات نمو مزدوج، مدفوعة بالتوسع خارج دبي والشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية الأسرع نمواً.

وتتيح هذه الشراكة فرصاً جديدة لتصدير العلامات التجارية لمركز دبي التجاري العالمي إلى الأسواق العالمية الأسرع نمواً في قطاع الفعاليات التجارية، بما في ذلك شبه القارة الهندية، وآسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وإفريقيا.

كما ستعزز الشراكة الجديدة مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، وذلك عبر استقطاب الفعاليات الكبرى من بين أكثر من 100 علامة تجارية عالمية متخصصة تابعة لـ«إنفورما»، بما يدعم الاستراتيجية الاقتصادية لدبي، لاسيما في ظل تعزيز البنية التحتية الجديدة للمعارض والفعاليات في مركز دبي للمعارض بدءاً من عام 2026.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «مركز دبي التجاري العالمي لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

وأضاف: «مع توسع فعالياتنا الرائدة، مثل (جيتكس) و(غلفود) دولياً، إلى جانب محفظة (إنفورما) القوية من المعارض في القطاعات التكميلية، تأتي هذه الشراكة لتكون بمثابة قوة تحولية للتجارة عبر الحدود، ما يسهم في خلق قيمة مستدامة للقطاعات والاقتصادات التي نعززها بالفعاليات التجارية».