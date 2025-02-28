جولة ترويجية لـ «اصنع في الإمارات»

استضافت «غرفة أم القيوين»، أمس، الجولة الترويجية لـ«اصنع في الإمارات»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والغرفة، ومنطقة أم القيوين للتجارة الحرة، استعداداً للنسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» المقرر عقده من 19 إلى 22 مايو المقبل، واستعرض وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أسامة فاضل، أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة، ومنها مبادرة «اصنع في الإمارات» التي نجحت في تخصيص أكثر من 143 مليار درهم من المشتريات لمصلحة المصانع المحلية، مشيراً إلى أنه منذ إطلاق المبادرة، تم تخصيص 20 مليار درهم من التمويل التنافسي لدعم القطاع الصناعي.