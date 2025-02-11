وزارة الاقتصاد تستهدف زيادة عدد براءات الاختراع وتصديرها للخارج

قال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، إن دولة الإمارات، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى اليوم إلى زيادة عدد البراءات وتصديرها إلى خارج دولة الإمارات.

وبين المعيني أن الهدف هو تشجيع وزيادة عدد براءات الاختراع التي تدعم مؤشر الابتكار انطلاقاً من الاعتماد على اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أطلقت مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.

وبين أن هذا المسار يسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، مشيراً إلى أن الهدف ليس تسجيل براءات الاختراع والحصول على شهادة بها بل الاستثمار في هذه البراءات.

ولفت أن مئوية الإمارات 2071 تستند على اقتصاد متنوعو ومعرفي بما في ذلك عوائد الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وأوضح أن عدد براءات الاختراع المسجلة في دولة الإمارات، تخطى حاجز 6.5 آلاف براءة اختراع بعد تسجيل أكثر من 900 براءة اختراع العام الماضي.