«دبي المالي العالمي» يطلق برنامج دبي للخبراء الماليين

أطلق مركز دبي المالي العالمي، برنامج دبي للخبراء الماليين، بهدف تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين، الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.

يأتي البرنامج بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو مصمم لتعزيز المعرفة والمهارات والقدرات لدى الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية، من خلال رحلة تعليمية متميزة تجمع بين تعليم تنفيذي عالمي المستوى، وإتاحة الوصول إلى كبار المبتكرين والتنفيذيين من مستوى الإدارة العليا، وتنمية العقلية الريادية وتطوير المهارات القيادية.

وأكّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن إمارة دبي مستمرة في تأهيل الكوادر الإماراتية المبدعة، وتمكينها من الحصول على أرقى المعارف والخبرات، ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الرامية إلى إطلاق البرامج النوعية بغرض تأهيل كفاءات قيادية وطنية، قادرة على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رئيساً للاقتصاد العالمي، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

من جانبه، أكّد رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن برنامج دبي للخبراء الماليين يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بناء أجيال مؤهلة لقيادة المشاريع التحولية الكبرى، والقطاعات الاقتصادية الرئيسة، والوصول إلى تولي مسؤولية الإدارة والتطوير والابتكار في مؤسسات مالية رائدة محلياً وعالمياً.

بدوره، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «مع استمرارنا في تطوير جيل جديد من القادة الإماراتيين، تم تصميم برنامج دبي للخبراء الماليين لتطوير المواهب الوطنية بأحدث الأدوات والخبرات في الخدمات المالية ومهارات القيادة، بما يتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 التي تركّز على قيادة مستقبل التمويل، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)».

ويستهدف البرنامج، مواطني دولة الإمارات الذين تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تراوح بين خمس و10 سنوات بما في ذلك العمل في القطاع المالي، مع أساس تعليمي قوي، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، وسيتم تقييم واختيار المرشحين من خلال تحليل كفاءاتهم القيادية والمالية بشكل شامل.

ويتألف برنامج دبي للخبراء الماليين من ستة عناصر، تشتمل على مساقات تركّز على القيادة والابتكار في الخدمات المالية المستقبلية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وشراكات عالمية في «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، ودورات تدريبية متقدمة مع موجهين وخبراء ورواد في المجال المالي والموضوعات المتعلقة بالابتكار والقيادة، وفرص تدريب عملي على مستوى عالمي مع كبرى الشركات والمصارف المالية (Job shadowing)، إضافة إلى مشروع تخرّج لكل منتسب يهدف إلى تحقيق تأثير ملموس ونقل الخبرات المكتسبة إلى جهة العمل، وجلسات حصرية مع 20 من خبراء وقادة في المجال المالي والاقتصادي، في حين سيتم تنظيم حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي ضمن «ملتقى محمد بن راشد للقادة 2025».

يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، احتفل في سبتمبر 2024 بمرور 20 عاماً على تأسيسه، حيث خرّج أكثر من 850 شخصية قيادية إماراتية في مختلف القطاعات والتخصصات، تسهم على نحو فعال في الارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة وتحقيق أهدافها المستقبلية وطموحها اللامحدود، منهم سبعة وزراء، و10 وكلاء وزارات، و17 من مديري العموم، و89 من المديرين التنفيذيين والنواب.

مكتوم بن محمد:

• برؤى وتوجيهات محمد بن راشد.. مستمرون في تأهيل الكوادر الإماراتية المبدعة، وتمكينها من الحصول على أرقى المعارف والخبرات.

• 6 عناصر للبرنامج تتضمن رحلتين إلى جامعة «أكسفورد» البريطانية و«سيليكون فالي» في الولايات المتحدة.

• البرنامج يستهدف مواطني الدولة ممن تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ويمتلكون خبرة مهنية بين 5 و10 سنوات.