ميناء جبل علي يستقبل أول سفينة في شبكة "جيميني" الجديدة للشحن البحري

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أول سفينة في ميناء جبل علي تحت شعار "جيميني كوربوريشن"، وهو تحالف إستراتيجي بين "هاباج-لويد" و"ميرسك" يهدف إلى تعزيز شبكة الشحن البحري وربط الطرق التجارية العالمية.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي صادر اليوم أن رسوّ سفينة الحاويات "إم في هيوستن إكسبريس" التي تبلغ سعتها 15,000 حاوية نمطية يعد إيذانا ببدء مرحلة جديدة من تاريخ شبكة "جيميني"، وانطلاق خدمتها التشغيلية عبر المحيط الهندي، لتعزيز الربط بين شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وبين جنوب وشمال أوروبا.

وبهذه المناسبة نظمت "دي بي ورلد" والإدارة العليا في شركة "هاباج-لويد" حفل استقبال خاصا في ميناء جبل علي.

تعدّ "جيميني كوربوريشن" شراكة تحوّلية بين "هاباج-لويد" و"ميرسك" تهدف لإنشاء شبكة شحن بحرية سريعة عبر سبعة ممرات تجارية، وتشمل 57 خدمة شحن تقليدية وشحن لمسافات صغيرة ومتوسطة، وتشغّل حوالي 340 سفينة حديثة يسعى الكثير منها إلى التحوّل نحو استخدام وقود أكثر استدامة.

وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول، للموانئ والمحطات في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي إن كفاءة العمليات في موانئنا، ومرونتها، إلى جانب القدرات المتقدمة لمركزنا اللوجستي تعد عوامل حاسمة تعزز سمعة "دي بي ورلد" العالمية شريكا موثوقا لخطوط الملاحة الدولية.

من جانبه، قال كريستيان جويمين بورجيسيوس، المدير الأول للعمليات في الشرق الأوسط لدى “هاباج-لويد” إن وصول أول سفينة من "هاباج-لويد" إلى دبي يعد إيذاناً ببدء تشغيل شبكة "جيميني" التي عملت فرقنا بجدّ على إطلاقها على مدى أكثر من عام.