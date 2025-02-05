مكتوم بن محمد: التكنولوجيا والابتكار محركان رئيسان لنمو الاقتصادات المستقبلية

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الأربعاء في مكتب سموه، أليكساندر كارب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير تكنولوجيز" المتخصصة في مجال تطوير الحلول البرمجية.

وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دبي ودولة الإمارات على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة وإتاحة كافة الفرص اللازمة أمامها للتوسع والنمو من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تهيئة المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي والعالمي للتطور والازدهار.

وقال سموّه في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "التكنولوجيا والابتكار محركان رئيسيان لنمو الاقتصادات المستقبلية، التقيت اليوم أليكساندر كارب، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ بالانتير تكنولوجيز، لبحث سبل التعاون في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دبي والإمارات، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031."

وأضاف سموه "مهمتنا في الفترة القادمة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وبرؤى قادتنا وهمم شبابنا لا حدود لما يمكن تحقيقه."

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات في دبي ودولة الإمارات، بما ينسجم مع "الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031".

كما تناول اللقاء دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الشراكات، وإطلاق مبادرات إستراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دبي القابضة".