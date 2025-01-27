13.14 ألف شركة تنضم إلى «راكز» في 2024

سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، انضمام 13 ألفاً و141 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 66% مقارنة بعام 2023، لتصبح «راكز» موطناً لنحو 30 ألف شركة متعددة الجنسيات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد، إن المجموعة تمكنت، خلال السنوات الخمس الماضية، من مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى مجتمع أعمالها، ما يعكس المكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة، محوراً رئيساً للابتكار والتجارة العالمية، مؤكداً التزام المجموعة بتقديم دعم وخدمات متكاملة وبيئة أعمال محفزة تمكن الشركات من التوسع وتحقيق النجاح.