طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد اعتباراً من 1 فبراير

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها اليومية إلى بيروت، وبغداد اعتباراً من يوم 1 فبراير المقبل.

وستشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً، ويعزز المزيد من الخيارات والراحة والاتصال للعملاء من بيروت إلى دبي ومنها إلى شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة.

كما أعلنت الناقلة عن إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت عبر الرحلة الصباحية "ئي كيه 957"، و"ئي كيه 958"، اعتباراً من 1 أبريل 2025، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات.

واعتباراً من 1 فبراير المقبل، ستقلع الرحلة رقم "ئي كيه 953" من دبي الساعة 11:30 لتصل إلى بيروت الساعة 14:00، فيما ستقلع رحلة العودة "ئي كيه 954" من بيروت الساعة 15:30 لتصل إلى دبي الساعة 21:20. واعتباراً من 1 أبريل المقبل، تنطلق الرحلة اليومية الثانية لطيران الإمارات "ئي كيه 957" في الساعة 07:30، لتصل إلى بيروت في الساعة 10:30.

وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 958" من بيروت في الساعة 12:05، لتصل إلى دبي الساعة 16:55.

رحلات يومية إلى بغداد

كما ستشغل الناقلة طائرتها البوينج 777 لرحلتها اليومية إلى بغداد، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 941" من دبي الساعة 08:05 لتصل إلى بغداد الساعة 09:50 وذلك أيام الأحد والاثنين والأربعاء، فيما ستغادر رحلة العودة "ئي كيه 942" من بغداد الساعة 11:25 لتصل إلى دبي الساعة 14:35.

وفي أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت، ستغادر الرحلة "ئي كيه 943" دبي الساعة 13:00 لتصل إلى بغداد الساعة 14:25، وستقلع رحلة العودة "ئي كيه 944" من بغداد الساعة 15:55 لتصل إلى دبي الساعة 19:10. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وبيروت وبغداد).