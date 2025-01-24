لطيفة بنت محمد تلتقي رئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الاجتماع السنوي الـ55 لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، مع المؤسس المشارك ورئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية، هيلدا شواب.

وأشادت سموها بالدور المحوري الذي قامت به رئيسة مؤسسة شواب، التي دعمت روّاد الأعمال حول العالم لأكثر من عقدين.

وأكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد التزام دولة الإمارات بإنشاء منظومات ملهمة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي والشمولية، وأعربت سموها عن حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات والشخصيات العالمية الفاعلة، مثل هيلدا شواب، لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وإلهام التغيير الإيجابي، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدالة واستدامة.

وتضمن اللقاء عدداً من الموضوعات التي ألقت الضوء على العمل المشترك الهادف إلى دفع عجلة الابتكار العالمي، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق النمو الشامل من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية.