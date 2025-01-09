بنوك تطرح عروضاً على القروض الشخصية للمتعاملين الجدد

بدأت بنوك وطنية تقديم عروض على تحويل الراتب، والقروض والتمويلات الشخصية للمتعاملين الجدد، تتضمن خفضاً في سعر الفائدة من 0.5% إلى 1%، لتبدأ من 4% ثابتة للمقيمين، و2.4% للمواطنين، بحسب قيمة الراتب، مع إمكانية تأجيل سداد القسط الأول لفترة تراوح بين ثلاثة وسبعة أشهر، فيما طرح بنك مكافأة للمتعاملين الجدد الذين يحولون رواتبهم إليه، بمبلغ 12 ألف درهم، على هيئة «كاش باك».

وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من مندوبي مبيعات في تلك البنوك، فإن العروض تأتي ضمن حملات ترويجية منذ بداية العام الجاري 2025، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، أو لانتهاء الهدف الموضوع من قبل إدارات الائتمان في البنوك.

وتعقيباً، قال المصرفي تامر أبوبكر، لـ«الإمارات اليوم»: «لدى كل البنوك الوطنية تقريباً عروض ترويجية منذ بداية عام 2025 تتعلق بالتمويلات والقروض الشخصية، ونقل المديونيات من بنك إلى آخر».

وأضاف أن «معظم هذه العروض يستهدف بالأساس المتعاملين الجدد الذين يحولون رواتبهم، سواء صاحب ذلك الحصول على تمويل جديد، أو نقل مديونية قديمة من بنك إلى آخر».

وتابع أبوبكر: «هذه البنوك تتنافس في تقديم تسهيلات، أهمها فترة السماح التي تمتد حتى سبعة أشهر قبل البدء في سداد القسط الأول، والتي تعد فترة راحة من عبء الدين، تساعد المتعامل على تدبير أموره المالية»، لافتاً إلى وجود بنك أو اثنين يقدمان ضمن عروضهما مكافأة نقدية للمتعامل الجديد عند تحويل راتبه، يتم إيداعها في حساب المستفيد غالباً بعد إيداع راتب ثلاثة أشهر متتالية.

وبيّن أبوبكر أن نسب الفائدة المقدمة في العروض تبدأ من 2.4% وحتى 5.2%، ثابتة حداً أقصى.

من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد: «لدى البنوك عروض متعددة تتعلق بالقروض الشخصية، منها خفض نسبة الفائدة بنحو 1% عن المعمول به في الربع الأخير من عام 2024، مع إمكانية تأجيل الأقساط».

ونبّه أحمد المتعاملين لفترة السماح الطويلة المتعلقة بسداد القسط الأول، قائلاً: «يجب على المتعامل الانتباه إلى مسألة فترة السماح الطويلة نسبياً، التي تصل إلى سبعة أشهر، إذ عادة ما تؤدي إلى زيادة في قيمة القسط الشهري، نظراً لأن مدة السداد الكلية 48 شهراً، وفقاً لنظام المصرف المركزي، وفي حال كان المبلغ كبيراً، واختار المتعامل تأجيل السداد، فعليه أن يقارن قيمة القسط إذا بدأ الدفع مباشرة مع خيار تفضيل التأجيل، ويقرر وفقاً لذلك».

وأضاف: «من حق كل متعامل تأجيل شهرين كل عام، لكن فترة السماح التي تتم في بداية الحصول على القرض أو التمويل، يتم توزيع قيمتها على بقية الأقساط، بما يضمن التزام البنك بتعليمات المصرف المركزي المتعلقة بمدة سداد القرض».

مصطفى أحمد:

. على المتعامل الانتباه إلى مسألة فترة السماح الطويلة لتأجيل القسط الأول، إذ عادة ما تؤدي إلى زيادة في قيمة القسط الشهري.

. العروض تأتي ضمن حملات ترويجية منذ بداية عام 2025، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.

. 12 ألف درهم «كاش».. مكافأة عند تحويل الراتب في بعض البنوك.