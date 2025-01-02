للعام الثاني على التوالي.. أسعار النفط تنخفض على أساس سنوي 3%

هبطت أسعار النفط نحو 3% في 2024 لتتراجع للعام الثاني على التوالي مع توقف تعافي الطلب بعد جائحة «كورونا»، والتحديات التي يواجهها اقتصاد الصين، وضخ الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» المزيد من الخام في سوق عالمية وفيرة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 65 سنتاً أو 0.88% إلى 74.64 دولاراً للبرميل عند التسوية، أول من أمس، آخر أيام التداول في العام، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً أو 1.03% إلى 71.72 دولاراً للبرميل.

وتراجع خام «برنت» القياسي عند التسوية في ختام 2024 نحو 3% عنه في نهاية 2023 عند 77.04 دولاراً للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيراً يذكر تقريباً مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، اختتمت العقود الآجلة لخام «برنت» التعاملات دون 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، وفي 2024 جرى تداول خام «برنت» على نطاق واسع دون أعلى مستوياته التي سجلها في السنوات القليلة الماضية مع تلاشي انتعاش الطلب بعد الجائحة وصدمات الأسعار الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.

وأظهر استطلاع شهري لـ«رويترز» أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط في حدود 70 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، مع توقع انخفاض الطلب من الصين وزيادة المعروض في العالم، وهو ما يلقي بظلال على الجهود التي يقودها تحالف «أوبك+» لدعم السوق.