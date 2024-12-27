«الإمارات دبي الوطني» ينضم للشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال

وقّع صندوق الوطن وبنك الإمارات دبي الوطني مذكرة تفاهم، تنضم بموجبها حاضنة الأعمال بالبنك إلى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، كما تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وقال المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي، الذي وقّع المذكرة مع رئيس مجموعة الابتكار الرقمي والاستدامة في بنك الإمارات دبي الوطني، هيمانت جولكا، إن البنك بما يملكه من خبرات واسعة في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة أبناء وبنات الإمارات في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، يُعدّ إضافة كبيرة ومهمة للشبكة التي أسسها صندوق الوطن برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالتعاون مع حاضنات الأعمال في الدولة. وأكد أن صندوق الوطن منفتح على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بالدولة، لما فيه مصلحة أبناء وبنات الإمارات، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية.

من جانبه، أعرب رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ميغيل ريو تينتو، عن سعادته بالتعاون مع صندوق الوطن للتوسع في برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، الذي أطلقه البنك. وقال، إن التعاون مع صندوق الوطن يركز على تنمية وتعزيز مجموعة المواهب للبرنامج، مع تعزيز الهدف المشترك في تحفيز الابتكار والإسهام في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي.