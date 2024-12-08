الإمارات ضمن الـ 5 الكبار عالمياً في 15 مؤشراً لجودة البنية التحتية

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة بأن الإمارات حلّت ضمن الخمسة الكبار عالمياً في 15 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البنية التحتية، وجاءت في المركز الأول في 12 مؤشراً من هذه المؤشرات، وذلك بحسب آخر إصدار لعدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية، ما يعزز مكانة الدولة وجهة رئيسة مفضلة للعيش والإقامة والأعمال والاستثمار.

وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم» أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجيستي وجودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة «بيرتلمان ستيفتنج»، وشبكة حلول التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2024.

كما جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات، وفقاً للتقرير نفسه الصادر عن المؤسسة نفسها لعام 2024، وهي: مؤشرات السكان الذين يمكنهم الحصول على الوقود النظيف والتكنولوجيا، والسكان الذين يحصلون على الكهرباء كنسبة من عدد السكان، والسكان الذين يستخدمون مياه الشرب الأساسية كنسبة من عدد السكان، ونسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة من عدد السكان الإجمالي.

كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشري استخدام الوقود النظيف والتكنولوجيا كنسبة من عدد السكان، والوصول إلى الكهرباء كنسبة من عدد السكان، وفقاً لتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي، الصادر عن منظمة «حتمية التقدم الاجتماعي» لعام 2024.

ووفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشري استخدام خدمات مياه الشرب الأساسية، واستخدام خدمات الصرف الصحي كنسبة من عدد السكان، وفقاً لتقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.

كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر إدارة المدن، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشري الرضا عن نظام الطرق، والطرق السريعة والوصول إلى الكهرباء، كنسبة من السكان، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2023.

وجاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفقاً لتقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. كما جاءت في المركز الخامس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، وفقاً لتقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2024. وجاءت الإمارات في المركز نفسه في مؤشر عدم الرضا عن القدرة على تحمل تكاليف المسكن، وفقاً لتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي الصادر عن منظمة «حتمية التقدم الاجتماعي» لعام 2024.