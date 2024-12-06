«دبي المالي العالمي» يكشف عن استراتيجية الحياد المناخي 2045

كشف مركز دبي المالي العالمي، أمس، خلال النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، عن استراتيجيته لخفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك بناء على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP29)، وإرث مؤتمر الأطراف (COP28) في «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي الذي استضافته دبي العام الماضي، مؤكداً التزامه بأن يكون مركزاً رائداً في مجال الاستدامة في المنطقة.

وذكر المركز في بيان، أنه سيلعب دوراً حيوياً في الإسهام في تفعيل مبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفاته للحياد المناخي بحلول عام 2045.

ويستهدف المركز من خلال استراتيجيته لخفض الكربون، تقليل الانبعاثات في المجالات التي يسيطر عليها بشكل مباشر، في ما يتعلق بعملياته وأنشطته الإنشائية وسلاسل التوريد، ما يشكل مثالاً يحتذى من قبل المراكز المالية في جميع أنحاء العالم.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن منتدى الاستدامة المستقبلية يعد منصة مهمة لتمكين فرص التعاون العالمي، وتبادل المعارف، وإيجاد حلول عملية للتصدي للتغير المناخي وتداعياته، ودفع عجلة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه «في ضوء نتائج مؤتمر الأطراف (COP29)، يأتي الإعلان عن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لخفض الكربون، حيث نُرسي من خلالها معايير جديدة في الريادة البيئية».