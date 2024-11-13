«أوبك»: الإمارات تواصل نموها الاقتصادي القوي

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن دولة الإمارات مستمرة في إظهار نمو اقتصادي قوي، لاسيما في القطاع غير النفطي.

وذكرت «أوبك»، في تقريرها لشهر نوفمبر الصادر أمس، أن المالية العامة لدولة الإمارات استمرت في قوتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام نفسه.

وأرجع التقرير الزيادة في الإيرادات إلى تحسن الإيرادات الضريبية، ما يعكس النشاط الاقتصادي المستمر في الدولة، إذ بلغت نحو 95.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024.

ولفت تقرير «أوبك» إلى التوسع في التعويضات الاجتماعية والمزايا للموظفين في الدولة، ما يشير إلى استمرار الأسس الاقتصادية الصحية، وأشار إلى مواصلة القطاع السياحي نموه في دبي، بعدما استقبلت الإمارة 11.9 مليون زائر دولي من يناير إلى أغسطس 2024، مقارنة بنحو 11.1 مليون زائر دولي في الفترة نفسها من 2023.

وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإمارات من «إس آند بي غلوبال»، ارتفع ليصل إلى 54.1 في أكتوبر، من 53.8 في سبتمبر، مدفوعاً بتزايد تسلم طلبات العمل الجديدة، وارتفاع الطلب بشكل عام.

يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أكدت، بتقرير صادر في أغسطس الماضي، أن اقتصاد دولة الإمارات واصل نموه القوي، لاسيما في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والتصنيع.

وذكرت «أوبك» أن ثقة الأعمال بدولة الإمارات تظل مرتفعة، وسط توقعات الشركات باستمرار وتيرة النمو والتوسع خلال الفترة القادمة.