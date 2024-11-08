«الغاز المركزي» يُخرج 8 ملايين أسطوانة من الخدمة

أكد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سرغاز»، محمد دمق، أن معرض «أديبك 2024» يعد الفعالية الأهم والأكبر في مجال الطاقة في المنطقة، لافتاً إلى أن أبوظبي نجحت في أن تكون واحدة من الوجهات الأهم في قطاع الطاقة، بفضل استمرارها في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع البترول والغاز، وإطلاق مشروعات تعنى بالطاقة المتجددة، فضلاً عن البرنامج النووي الإماراتي السلمي، ما مكّنها من أن تكون الأكثر ريادة في قطاع الطاقة عالمياً.

وأضاف دمق: «أسهم نظام الغاز المركزي الموصل إلى المنازل، في دعم الجهود لخفض الانبعاثات الكربونية، وخروج ما يفوق ثمانية ملايين أسطوانة غاز منزلي عن الخدمة في دولة الإمارات، بفضل الاعتماد على نظام توصيل الغاز المركزي للمنازل والمطاعم، الذي يتيح استخداماً آمناً، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مع كلفة أقل في عملية التوصيل، وحرص ملاك وأصحاب المنازل والشركات على اعتماد هذا النظام، بدلاً من مواصلة استخدام الأسطوانات التقليدية».

وأضاف أن «مجموعة سرغاز» توصل في الوقت الراهن خدمات الغاز المركزي إلى 26 ألف وحدة سكنية، فيما يتوقع أن يتجاوز هذا العدد 40 ألف وحدة سكنية قبل حلول عام 2030، لاسيما أن الشركة وقّعت عقوداً لتوفير خدمة توصيل الغاز المركزي إلى مشروعات كبرى جديدة في الدولة.

وكشف كذلك أن «شركة مزن للطاقة» التابعة لـ«سرغاز» تقدمت بمشروع لتسييل الغاز الطبيعي في الدولة، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، مبيناً أن هذا المشروع سيشكل نقطة تحول في جهود الحياد المناخي، حيث سيتم تزويد المصانع والمناطق البعيدة بهذا الغاز، ما سيساعد في زيادة الإنتاجية وتطوير مجتمعات عمرانية جديدة، وتحقيق قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع: «يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بحجم استثمارات تقدّر بمئات ملايين الدراهم، وسيستخدم هذا المشروع المستقبلي تكنولوجيا متقدمة، وسيجري تنفيذه على مراحل عدة، ويُتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال العامين المقبلين».