«تعزيز» ترسي مشاريع بنية تحتية بـ 7.34 مليارات درهم

أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة-ADQ»، ترسية عقود بقيمة 7.34 مليارات درهم، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية، التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير بمدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وستسرّع هذه المشاريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، مشعل سعود الكندي، إن ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية، تُعدُّ خطوة مهمة تدعم هدف «تعزيز» لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات، للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي.

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 ملايين طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، فيما ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية للمرة الأولى في دولة الإمارات، التي يمكن في ما بعد استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً، بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، ما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج.