منصور بن محمد: 3000 علامة تجارية تعرض من دبي أحدث حلول صناعة الأغذية

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، النسخة الـ10 من معرض «غلفود للتصنيع»، الحدث السنوي الأبرز في العالم، الذي يغطي كامل منظومة التصنيع في قطاع الأغذية، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، تزامناً مع معرض «غلف هوست» لمعدات الضيافة وخدمات الطعام.

وأكد سموه أن دبي تواصل لعب دور محوري في استضافة أهم الأحداث العالمية المتخصصة، لافتاً إلى أن المعرضين يشهدان مشاركة أكثر من 3000 علامة تجارية، تعرض من دبي أحدث منتجات وحلول صناعة الأغذية.

وقام سموّه بجولة في معرضَي «غلفود للتصنيع» و«غلف هوست»، برفقة المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، حيث اطلع سموه على جانب مما يوفره المعرضان كمنصة عالمية المستوى لآلاف المتخصصين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وقطاع خدمات الطعام من أنحاء العالم، للتعرف إلى أحدث التوجهات التي ترسم ملامح كلا القطاعين، وإبرام الصفقات والشراكات عالية القيمة.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «شهدت اليوم افتتاح معرضَي (غلفود للتصنيع) و(غلف هوست 2024) في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستمر فعالياتهما حتى السابع من نوفمبر. يشهد المعرضان مشاركة أكثر من 3000 علامة تجارية تعرض من دبي أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في مجالات صناعة الأغذية والمشروبات وخدمات الطعام، كما شهد الحدث تنظيم قمة تكنولوجيا الغذاء».

وأضاف سموه: «تواصل دبي لعب دور محوري في استضافة أهم الأحداث العالمية المتخصصة، والتي تجمع صنّاع القرار والمبتكرين، من أجل الإسهام إيجابياً في ابتكار حلول مستقبلية تدفع آفاق التطوير في مختلف القطاعات».

وعقب الافتتاح الرسمي، انطلقت «قمة تكنولوجيا الغذاء»، لمعرض «غلفود للتصنيع» بجلسة افتتاحية تناولت استفادة الشركات من مجالات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي وغيرها من التقنيات المتقدمة في مجال إنتاج الأغذية.

وتناول الدكتور مارك فان ريغمينام، أحد أبرز خبراء الفكر الاستشرافي، في حديثه خلال الجلسة، التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على صناعة الأغذية، موضحاً إمكاناته في مجالات الأتمتة والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية. وقال: «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم بما يصل إلى 20 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030».

من جانبها، قالت مديرة مكتب «بيزنس فرانس» بالإمارات، فلافي باكاي: «تتطلع فرنسا، من خلال مشاركتها في معرضي (غلفود للتصنيع وغلف هوست 2024)، إلى تسليط الضوء على 62 شركة رائدة تقدم أحدث الابتكارات والحلول المستدامة في مجالات معالجة الأغذية والمكونات المتطورة وحلول الضيافة. ولا يقتصر حدث هذا العام على عرض المنتجات فحسب، بل يحتفي أيضاً بعمق الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ودولة الإمارات».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، زبيد موتيوالا: «يوفر (غلفود للتصنيع) لنا المنصة المناسبة لتعزيز قيمة المنتجات الغذائية التي تصدرها باكستان – تشمل صادرات أرز بقيمة أربعة مليارات دولار، وبذور السمسم بقيمة 480 مليون دولار – وتحقيق الأهداف التجارية المنشودة. إن تجربتنا لهذا العام في معرض غلفود للتصنيع جيدة جداً، مع الإقبال الكبير من الزوار والمشترين، ونتطلع إلى توسيع مشاركتنا بمساحة أكبر في نسخة العام المقبل».

صناعة الأغذية والمشروبات

يوفر معرضا «غلفود للتصنيع» و«غلف هوست» فرصة قيمة لنحو 3000 علامة تجارية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات وخدمات الطعام لاستعراض منتجاتها وحلولها.

وشهد اليوم الأول من قمة «غلف هوست للتميز في خدمات الطعام»، مناقشات حول التوجهات والفرص التي تشكل قطاع خدمات الطعام في المنطقة لعام 2025 وما بعده، وكفاءة الطاقة، والحلول المبتكرة، والتخصيص الإبداعي في تصميم خدمات الطعام، والارتقاء بتجربة العملاء، والتحديات والتقدم الذي أحرزته القيادات النسائية في هذا المجال.