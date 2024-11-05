منصور بن زايد: الإمارات تدعم الابتكار التكنولوجي كمحفز رئيس في مختلف المجالات

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، النسخة الـ40 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يُقام حتى السابع من نوفمبر الجاري، في مركز «أدنيك» أبوظبي، يرافقهما الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين.

وعزف خلال حفل الافتتاح، السلام الوطني وعرض فيديو حول معرض «أديبك 2024»، وألقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، الكلمة الرئيسة، كما عقدت جلسة نقاشية بمشاركة عدد من وزراء الطاقة من حول العالم.

ويُعد معرض ومؤتمر «أديبك»، الذي تستضيفه مجموعة «أدنوك»، الحدث الأكبر من نوعه لقطاع الطاقة في العالم، حيث يستقطب أكثر من 200 ألف زائر، من بينهم كبار المبتكرين والخبراء من كل أنحاء العالم. وتُقام نسخة هذا العام تحت شعار «تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظّم في قطاع الطاقة».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الابتكار التكنولوجي كمحفز رئيسٍ في مختلف المجالات، ولاسيّما في قطاع الطاقة، من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف الجهات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف دمج حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، ودفع عجلة التحوّل العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

إلى ذلك، زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من الأجنحة المشاركة في معرض ومؤتمر «أديبك».

وأكَّد سموّه، خلال الزيارة، أهمية معرض «أديبك 2024»، الذي يُعد منصة عالمية رئيسة لدعم الجهود الرامية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة الحيوي، وتعزيز كفاءته الإنتاجية. وأشار سموّه، خلال جولته في أروقة المعرض، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به «أديبك» كوجهة عالمية تجمع قادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، لبحث سُبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في دعم جهود التحوّل نحو مصادر الطاقة المستدامة، مؤكِّداً أن استضافة أبوظبي مؤتمر ومعرض «أديبك» تُبرز ريادتها في مجال الحلول المناخية المبتكرة، والتزامها استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتوفير مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

ويضم «أديبك»، هذا العام العديد من الإضافات الجديدة، بما في ذلك مؤتمر الرقمنة والتكنولوجيا، الذي يركّز على كيفية إسهام تقنيات الجيل القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في دفع عجلة خفض الانبعاثات ورفع الكفاءة، إضافة إلى معارض جديدة لشركات رائدة في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وحضر فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك»، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وتستمر فعاليات «أديبك 2024» حتى السابع من نوفمبر الجاري في مركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة، تُمثّل مختلف مجالات قطاع الطاقة في العالم.