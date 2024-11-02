الذكاء الاصطناعي يتصدر أجندة «أديبك»

تجتمع قيادات قطاع الطاقة العالمي في دولة الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، أكبر حدث عالمي للطاقة، والذي تنطلق فعالياته في الرابع من نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). ويسلط «أديبك 2024» الذي تستضيفه «أدنوك» تحت شعار «تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة»، الضوء على الدور النوعي للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة، مع تبني وجهات نظر جديدة، بمشاركة شخصيات من قطاعات التمويل، والتكنولوجيا والشباب، ودول الجنوب العالمي، للإسهام في صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية.