مصرفيان: رسوم وفوائد على استخدام «كامل رصيد البطاقات» دون السداد في موعد الاستحقاق

قال مصرفيان إن البنوك تفرض رسوماً وفوائد على بطاقات الائتمان التي يستخدم أصحابها «كامل الرصيد» المتوافر فيها، دون القيام بالسداد قبل موعد صدور كشف الحساب.

وأكدا أن هذا الإجراء، ضمن الشروط والأحكام التي يوقع عليها العميل، سواء اختار سداد نسبة 100% من الرصيد المتوافر أو الحد الأدنى بنسبة 5%.

ونصحا بمراعاة التواريخ المحددة للسداد تجنباً للرسوم والفوائد أو الاتصال بمركز خدمة العملاء وطلب تقسيط البطاقة على دفعات ثابتة لعدم القدرة على الانتظام في السداد، إذ إن الحل الأخير يجنب العميل فرض أي رسوم أو فوائد غير المتفق عليها عند خطة التقسيط.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى عملاء بنوك، قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن بنوكهم تفرض رسوماً مبالغاً فيها تبدأ من 280 درهماً إلى 750 درهماً، وأحياناً يتم فرض نسبة مستقطعة من قيمة رصيد البطاقة، يتم خصمها مباشرة في يوم موعد الاستحقاق نفسه دون انتظار لنهاية اليوم.

وأكدوا أن هذه الرسوم تظهر في كشف الحساب باسم رسم استخدام كامل الرصيد، مطالبين البنوك باحتساب يوم الاستحقاق كاملاً وعدم فرض الرسم إلا في اليوم التالي، إذا إن القيام بتحويل المبلغ لحساب البطاقة أحياناً ما يستغرق وقتاً رغم تحويله في اليوم المستحق نفسه لسداد الدفعة.

وقال المصرفي، تامر أبوبكر: «العميل إذا استخدم 100% من رصيد بطاقته الائتمانية وقام بسداد كامل المبلغ قبل موعد صدور كشف الحساب الجديد، لا يتم فرض أي رسوم أو فوائد. أما التأخير لآخر يوم أو تجاوز التاريخ المحدد، فمن الطبيعي أن يستوجب فرض رسوم وفوائد تختلف من بنك لآخر، وحسب قيمة البطاقة».

وأضاف: «يجب أن يتجنب العميل، التأخر في سداد الدفعة المستحقة لآخر يوم، وأن يقوم بذلك قبل وقت كافٍ لضمان نزول المبلغ في حساب البطاقة. وفي حال لم يتمكن العميل من السداد، يمكنه التواصل مع مركز خدمة العملاء وطلب تقسيط البطاقة لدفعات ميسرة، لفترة محددة، يراعى فيها ألا تكون طويلة تجنباً لفرض رسوم أو فوائد، كلما زادت فترة السداد».

من جانبه، قال المصرفي، مصطفى أحمد: «العميل يوقّع على الشروط والأحكام التي يضعها البنك لاستخدام بطاقة الائتمان، ومنها الرسوم المفروضة، في حال استخدم كامل رصيد البطاقة ولم يسدد في الموعد المحدد، لكن بعض العملاء يتأخر في السداد، لذا يجب عليه أن يخبر البنك قبلها بفترة ليتمكن من وضع خطة تقسيط مناسبة، تجنبه فرض رسوم أو فوائد».

وأضاف: «هناك أيضاً نقطة مهمة وهي ألا ينتظر العميل لآخر وقت ويسدد الدفعة أو ينتظر ليوم صدور كشف الحساب نفسه، لأن تحويلات كثيرة تأخذ وقتاً حتى تظهر في حساب البطاقات، خصوصاً إذا كانت بين بنكين مختلفين، لذا يجب أن ينتبه العملاء لهذه النقطة جيداً».

ولفت إلى أن «الموعد المحدد للاستحقاق، يعتبر آخر يوم للدفع والعميل لديه فترة تصل لأكثر من شهر، يمكنه خلالها الدفع، فلماذا ينتظر لآخر يوم استحقاق حتى يقوم بالسداد».

• الإجراء يأتي ضمن الشروط والأحكام التي يوقّع عليها العميل.