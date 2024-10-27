الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يترأس وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني وفد الدولة المشارك في الاجتماع.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز إقليمية لتلك البنوك، سيعزز وجودها داخل الدول المستفيدة، ويسهم في تسهيل بناء فرص الاستثمار بشكل مشترك.

وقال: «إن هذا التعاون سيساعد على تجاوز التحديات التي تعيق تمويل مشاريع التنمية، ويوسع نطاق نماذج التمويل المشترك لتشمل مزيداً من المشاريع التي تدعم أهداف التنمية المستدامة».

واستعرض الحسيني التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة.