«الملكية الفكرية» في دبي تنفذ 15.6 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول

قالت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن إدارة الملكية الفكرية نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 15 ألفاً و604 زيارات تفتيشية، مشيرة إلى أن أعداد الشكاوى الخاصة بالعلامات التجارية بلغت 197 شكوى علامة تجارية مسجلة.

وذكرت «المؤسسة»، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة الملكية الفكرية تختص بالمسؤولية عن حماية حقوق الملكية الفكرية المسجلة في إمارة دبي، وتوعية قطاع الأعمال بأهمية تسجيل هذه الحقوق وكيفية حمايتها، ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكها.

وتفصيلاً، قالت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إنها ترسّخ دورها الحاسم في الحفاظ على حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال، لضمان بيئة أعمال صحية تتسم بالنزاهة والشفافية.

وأضافت أن «جهود المؤسسة تتنوع بين الجولات التفتيشية والرقابية وورش العمل والتوعية ومعالجة الشكاوى والأخذ بالمقترحات، لضمان تحقيق أعلى نسبة في امتثال الأعمال ورضا المستهلكين».

وأوضحت أن «إدارة الملكية الفكرية نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 15 ألفاً و604 زيارات تفتيشية، وعقدت نحو 850 ورشة عمل توعوية، شملت 850 منشأة تجارية»، مشيرة إلى أن أعداد الشكاوى الخاصة بالعلامات التجارية بلغت 197 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالوكالات التجارية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة 12 شكوى وكالة تجارية.

وبخصوص أبرز مهام إدارة الملكية الفكرية، قالت المؤسسة، إن «إدارة الملكية الفكرية تختص بالمسؤولية عن حماية حقوق الملكية الفكرية المسجلة في إمارة دبي، وتوعية قطاع الأعمال بأهمية تسجيل هذه الحقوق وكيفية حمايتها، ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكها».

وأضافت: «تعمل الإدارة على منع أي ممارسات سلبية تتعارض مع التشريعات المنظمة للملكية الفكرية، وتختص كذلك بمهمة حجز البضائع المقلّدة والمغشوشة والتخلص منها، سواء بالإتلاف أو إعادة التدوير أو إعادتها لمصدرها حسب مقتضى الحال».

وبيّنت أن الإدارة تقدم برامج ومبادرات لتوعية التجّار والمستثمرين بحقوقهم والتزاماتهم في ضوء قوانين ولوائح الملكية الفكرية ذات الصلة، وبالتالي الإسهام في خلق سوق أكثر ثقة، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الابتكار.

وأوضحت أنه تتم معالجة الشكاوى المقدمة للإدارة، عبر بوابة الملكية الفكرية، حيث تقوم الإدارة بإجراء دراسة وافية للشكوى، وفحص المستندات الداعمة لها، ومن ثم تقوم الفرق المتخصصة بواجبها ضمن العمل الميداني، للتأكد من الشكوى المقدمة، وإجراء اللازم.

ونصحت الدائرة، أصحاب الأعمال للمبادرة في حفظ حقوقهم من خلال تسجيل علاماتهم ووكالاتهم التجارية في وزارة الاقتصاد، ليتسنى لإدارة الملكية الفكرية حماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

وتعمل إدارة الرقابة التجارية تحت مظلّة مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف تنمية اقتصاد دبي، من خلال رفع مستويات الوعي، وتطبيق القوانين والسياسات لتطوير وتنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي.

6 نصائح لضمان حقوق المستهلكين

قدمت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ست نصائح للمستهلكين تضمن حقوقهم عند اقتناء أي منتج أو الحصول على خدمة ما، وذلك في إطار حرصها المستمر على حماية حقوق المستهلكين ومصالح الشركات والمؤسسات التجارية في دبي.

وذكرت «المؤسسة»، لـ«الإمارات اليوم»، أنه من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للمستهلكين ضمان تجربة تسوق آمنة ومريحة، لاسيما في عصر التسوق الإلكتروني سريع التطور، وتتضمن النصائح:

1- التحقّق من تراخيص المتاجر الإلكترونية: عند اختيارك لأي متجر إلكتروني، احرص على التأكد من أنه مرخص ومعتمد من الجهات المعنية في الدولة، فهذا يضمن حماية حقوقك، وتجنب وقوعك ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

2- اقرأ تفاصيل المنتج ومعلومات الشراء: عند تسوقك عبر الإنترنت أو لدى زيارتك لأي من المحال والمتاجر، تذكر أن تقرأ بعناية، وصف المنتج، وسياسة الإرجاع والاستبدال، ورسوم الشحن، والضمانات المقدمة، وتفاصيل الدفع النهائية قبل إتمامك لعملية الشراء.

3- احتفظ بالوثائق والفواتير: عند إتمام عملية الشراء، احرص على الاحتفاظ بالفواتير ووثائق الضمان الخاصة بها، وذلك لاستخدامها في حالات الإرجاع والاستبدال أو المطالبة بالضمان.

4- قارن بين الأسعار قبل اختيارك للمنتج أو الخدمة: بادر بمقارنة أسعار المنتجات والخدمات بين عدد من المتاجر ومقدمي الخدمات، للتأكد من حصولك على أفضل الأسعار. فهذه الخطوة البسيطة يمكن أن تسهم في ادّخارك للكثير من المال.

5- تأكد من مطابقة أسعار المنتجات لقيمة الفاتورة: قبل إتمامك لعملية الشراء، تأكد من تطابق أسعار المنتجات المدونة على الرفوف مع تلك الظاهرة على شاشة صندوق الدفع.

6- اعرف حقوقك كمستهلك: في حال كانت لديك أي ملاحظات أو شكاوى، تواصل مع مدير المتجر أولاً، وفي حال عدم التوصل إلى حل، ولديك الفاتورة وكل الإثباتات التي تبرهن أنك على حق، بادر إلى الاتصال بالخط المخصص لحماية المستهلك على الرقم: (600545555).