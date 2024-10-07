«غرفة دبي» تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن فعاليات أسبوع الاستدامة 2024 التي تنظمها الغرفة في مقرها من السابع إلى 11 أكتوبر الجاري، ستركز على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الأعمال المستدامة.

وسيتم خلال «أسبوع الاستدامة»، الحدث السنوي الذي ينظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، طرح أفكار مبتكرة لتعزيز إسهام التقنيات الحديثة في جهود الاستدامة، واستعراض نماذج ناجحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المستدامة العملية، بهدف تحفيز القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات المستدامة.

وقالت نائبة رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «نحرص من خلال تنظيم فعاليات أسبوع الاستدامة على تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة، من خلال بحث سبل توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول المستدامة في القطاعات كافة».

وتتضمن أجندة «أسبوع الاستدامة 2024» في اليوم الأول، ندوة حول الحلول المستدامة لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الاستدامة. ويشارك في الندوة رئيس مجلس الإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زينة للاستثمارات، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أحمد عبدالله بن بيات، إضافة إلى مجموعة من الخبراء.

وستناقش الندوة عبر جلسة حوارية، انعكاسات الاعتماد على الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيتم استعراض أفضل الممارسات، وأهمية زيادة كفاءة سلاسل التوريد، وسبل تعزيز جهود التدوير عبر التقنيات الرقمية المبتكرة.