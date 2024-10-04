دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل بثبات تعزيز مكانتها بيئة استثمارية عالمية رائدة، من خلال تطوير اقتصادها المتنوع، والبناء على نقاط قوتها الاستراتيجية، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من الإمارة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار سموه إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة والمحدّثة، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير البنية التحتية، أسهما في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لدى كثير من المستثمرين والشركات العالمية والزوار، ما يعزز دورها حلقة وصل أساسية في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال اطلاع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أحدث مؤشرات وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024، وأداء قطاع السياحة في الإمارة من جانب المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين.

رؤية استراتيجية

وقال سموه: «إن الريادة العالمية المستمرة لدبي، وتصدّرها قائمة أفضل الوجهات لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي، هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى وجهود دؤوبة ترسخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة وتعزز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والاستثمار والمعيشة والعمل».

وأضاف سموه: «استطاعت دبي عبر منظومتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وسياساتها الاستثمارية المبتكرة، الاحتفاظ بمكانتها الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2021، ما يعكس ثقة المستثمرين بقدرة الإمارة على تقديم بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام».

وشدد سموه على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز هذه المكانة وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواصلة مسار النمو الإيجابي في قطاع السياحة واستقطاب أعداد أكبر من الزوار، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

خطى ثابتة

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «للعام الثالث على التوالي، حافظت دبي على مكانتها الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لبيانات (فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس)، متفوقة على نخبة من المراكز المالية الكبرى، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياساتنا الاقتصادية المتجددة».

وأضاف سموه: «استحوذت الإمارة خلال النصف الأول من عام 2024 على 6.2% من حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً، كما استقطبت الإمارة 801 مشروع استثماري أجنبي بقيمة تزيد على 21.85 مليار درهم».

وتابع سموه: «نسير بخطى ثابتة نحو مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

واختتم سموه التدوينة قائلاً: «مستقبلنا مشرق، والتزامنا بتعزيز بيئة استثمارية رائدة لا يتوقف، فنجاح المستثمرين هو جزء من نجاح دبي ونجاح دبي هو نجاح للجميع».

صدارة المدن العالمية

وتواصل دبي ترسيخ قدرتها التنافسية وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، حيث استقطبت 508 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بين يناير ويونيو 2024، لترتفع حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى 6.2% من السوق العالمية، مقارنة بـ5.7% للفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتفوقت دبي على نخبة من المراكز المالية الكبرى مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، لتعزز حضورها في صدارة المدن العالمية التي تستقطب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، على مدار ست فترات متتالية منذ النصف الثاني من عام 2021.

ونجحت الإمارة خلال النصف الأول من عام 2024 في تأكيد مكانتها الرائدة، لتصبح المركز الاستثماري المفضل عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات شملت السياحة، والعقارات والذكاء الاصطناعي، والمقار الرئيسة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية.

الأولى إقليمياً

وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023، تقدمت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاث مراتب على سلم التصنيف الخاص بجذب رؤوس الأموال إلى مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث تقدمت من المركز السادس إلى الثالث عالمياً، ومن المركز الثالث إلى الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة لتعزيز بيئة استثمارية جذابة، والتي تشمل التسهيلات التنظيمية، والبنية التحتية المتطورة، والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

كما أحرزت دبي المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يبرهن على حضورها القوي باعتبارها المركز الاستثماري الأبرز على مستوى المنطقة، فضلاً عن دورها القيادي في دعم جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية.

801 مشروع

وأفادت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي بوصول إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإعلان عنها في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 801 مشروع، بلغت قيمتها الإجمالية 21.85 مليار درهم، مقارنة مع 803 مشاريع بقيمة 20.30 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تضمنت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ونماذج جديدة من الاستثمار، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ومشاريع إعادة الاستثمار، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر، والمشاريع المشتركة. وقد ارتفع إجمالي رأس المال الأجنبي المباشر بنسبة 8% في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، ما يؤكد حفاظ دبي على حضورها وجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة العالية.

وحلت دبي في المركز الخامس عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي خلال النصف الأول من عام 2024، كما حافظت على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هذا المقياس. وأشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أيضاً إلى تسجيل الإمارة نمواً لافتاً في استقطاب المواهب المتميزة في القطاعات الرئيسة مثل: الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الاستهلاكية، والأقمشة، والمأكولات والمشروبات.

جذب المستثمرين الدوليين

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، إن «نجاح دبي في الحفاظ على حضورها الرائد في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ما هو إلا دليل واضح على الرؤية الطموحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتطلعات الاستراتيجية للإمارة، وقدرتها المتميزة على جذب المستثمرين الدوليين».

أداء استثنائي

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هادي بدري: «تحقق دبي أداء استثنائياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية القيمة، بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، بالتعاون مع نخبة من الجهات المعنية وشركائنا البارزين».

وخلال الاجتماع، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الأداء القوي والمستمر لقطاع السياحة في دبي، حيث حلت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة ورؤوس الأموال وفرص الأعمال الناجمة عنها في مجال السياحة خلال النصف الأول من عام 2024.

كما استقبلت دبي بين يناير ويوليو هذا العام 10.62 ملايين زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8%.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها المتميزة لا كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للزيارة فحسب، بل للعيش والعمل والاستثمار أيضاً، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لحكومة دبي، وبدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص».

أبرز 5 قطاعات لتدفقات الاستثمار

شكّلت خمسة قطاعات بارزة نسبة 57.4% من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، و68.6% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.

وتصدّر قطاع الإنشاءات ومواد البناء إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.3%، تبعه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.3%، والفنادق والسياحة بنسبة 10.2%، والعقارات بنسبة 9.5%، وقطاع مصنعي المعدات الأصلية للسيارات بنسبة 6.1%. أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فجاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 19.4%، تلاه قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.2%، والمأكولات والمشروبات بنسبة 14.1%، والأقمشة بنسبة 11.8%، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 8.1%.

حمدان بن محمد:

بفضل رؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمارات.

مستقبلنا مشرق.. ونجاح المستثمرين هو جزء من نجاح دبي.. ونجاح دبي هو نجاح للجميع.