تشكيل لجنة توعوية دائمة في محطات الوقود

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تشكيل لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقود، برئاسة الوزارة، وعضوية القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك».

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس فريق اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، المهندس شريف العلماء، إن الهدف من تشكيل اللجنة الدائمة، هو تبادل الخبرات والإجراءات، وتوحيد الممارسات المبتكرة على مستوى الدولة، إضافة إلى إعداد الدراسات وتنظيم برامج وحملات توعوية على مدار العام، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود حققت نجاحاً كبيراً واستثنائياً في تعزيز الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن النتائج التي حققتها الحملة تظهر مدى الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشتركة للأمن والسلامة وشركائها، لتحقيق أعلى معايير السلامة في محطات الوقود، إذ يعكس نجاح الحملة التزاماً جماعياً بتحقيق بيئة آمنة، ويسلّط الضوء على التفاعل الإيجابي من المجتمع.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن الحملة أسهمت بشكل كبير في زيادة الوعي بأهمية السلامة وتقليل الحوادث ذات الصلة بعمليات التزود بالوقود، لافتاً إلى أن التعاون الفعال بين الجمهور والجهات المعنية كان حاسماً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وأكد مواصلة العمل لضمان بيئة آمنة ومستدامة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، علي خليفة الشامسي، أن الحملة حققت، في دورتها الخامسة، المزيد من النتائج بفضل تكامل الجهود الوطنية والعمل المشترك والبناء بين كل الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز الوعي لدى مستخدمي ومرتادي محطات الوقود، بقواعد السلامة والأمن المتبعة فيها.

أمّا قائد عام الدفاع المدني، اللواء جاسم محمد المرزوقي، فقال إن الحملة شكلت جهوداً استثنائية لتعزيز العمل التوعوي في مجالات الحماية والوقاية والسلامة العامة، مشيراً إلى أن حملات التوعية تُعد جانباً مهماً في جهود الوقاية التي يبذلها قطاع الدفاع المدني في تعزيز الاستعداد والجاهزية وبناء القدرات.